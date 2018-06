"Luis Miguel, la serie": Izan Llunas es tan trabajador como 'El Sol'

La agenda de Izan Llunas, el niño que interpreta a Luis Miguel en la serie de Netflix, está constantemente recargada. Su actuación ha sido tan encantadora que ahora es contratado para ofrecer showcase y firma de autógrafos en plazas comerciales. Por ahora ya está ocupado hasta el 10 de agosto.

Izan Llunas es un joven actor español que ha saltado a la fama en Latinoámerica por interpretar a Luis Miguel de niño en la serie de Netflix.

Hijo del español Marcos Llunas, vive en la isla mediterránea de Ibiza, donde combina la preparación de su gira por México con la vida de un niño de 13 años. En su cuenta de Instagram, suele compartir imágenes del archipiélago en donde vive.

"Pasando los últimos días en Ibiza, antes de empezar mi primera gira", escribió el emocionado adolescente junto a un video en Instagram en el que se ve paseando en un bote.

Ya se encuentra promocionando su carrera en el país de los tacos mediante sus redes sociales. En sus recitales interpretará una mezcla de temas de Luis Miguel y otras canciones que le gustan, como el "Love yourself" de Justin Bieber, con el que entró en La voz kids en España.



"Aunque ya no estoy tanto con Justin Bieber. Me gusta escuchar artistas nuevos, y ahora me interesan más Bruno Mars, The Weeknd, Camila Cabello y J Balvin", dijo Izan Llunas en una entrevista para El Universal de México.