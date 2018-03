Ya es oficial. Luisana Lopilato y Michael Bublé serán padres por tercera vez. Tras varias semanas de especulaciones, la actriz argentina lució sus casi cinco meses de embarazo durante la entrega de los Premios Juno en Canadá.

Michael Bublé, quien fue el maestro de ceremonias de la que es la gala más importante de la música en su país natal, aprovechó la transmisión para confirmar el próximo nacimiento de su bebe.

"Hace cinco años, cuando conduje por primera vez el premio en Regina, ustedes me trajeron buena suerte y yo estaba embarazado... digo, mi mujer lo estaba; quiero decir, nosotros estábamos embarazados de nuestro primer hijo. Y acá estoy cinco años más tarde... ¡Ups!, lo hicieron nuevamente, mi esposa y yo estamos embarazados por tercera vez", dijo el cantante.

Acto seguido se dirigió hacia la ubicación de Luisana Lopilato, le mandó un beso volado y le dijo: "Te amo tanto, mi amor".

Aunque no dijo nada sobre su embarazo, la ex "Rebelde Way" compartió en Instagram una fotografía de su paso por la alfombra roja de los Juno en la que se hace más evidente su abultado vientre.

Michael Bublé y Luisana Lopilato se casaron en 2011. En 2013 nació Noah, el primer hijo de la pareja. En 2016 llegó Elías. Ese mismo año los artistas enfrentarían la enfermedad de su primogénito, quien fue diagnosticado con cáncer.