Luis Caycho, recordado por haber participado en “Bienvenida la tarde” y ser expareja de Lucía de la Cruz, se encuentra en Barcelona, España, en plena crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus. Ahora, en una reciente entrevista, el popular ‘Chamaco’ se quebró al hablar de su situación.

En comunicación con “Mujeres al mando”, Luis Caycho se mostró visiblemente afectado por el impedimento de volver al Perú, y estalló en llanto por estar lejos de su familia. Cabe señalar que en el set del programa se encontraba su madre, a quien vio después de muchos años.

“Mamá cuídate mucho, has caso a lo que dice el gobierno de Perú, toma las precauciones porque esto no es un juego. Yo sé que va pasar pero esto no es un juego”, dijo conmocionado.

“Esta enfermedad acá (en España), en Italia, en Francia, está muy fuerte. Ojalá encuentren la cura para que todos los que estemos acá podamos retornar a nuestro país y poder hacer nuestras cosas con normalidad”, agregó el también excantante.

Sin embargo, el momento más emotivo de la llamada fue cuando Luisito Caycho le pidió a su madre que cuide a sus hijos si es que él no llegara a volver.

“Quiero que me prometas algo mamita a nivel nacional. Si es que de repente no puedo regresar al Perú quiero que cuides mucho a mis hijos (...) Tú sabes como padre lo que estoy sufriendo, cuídalos mucho, son lo único que tengo y son el motor y motivo por el que estoy acá”, manifestó, notablemente emocionado.

Luisito Caycho sobre coronavirus.

VIDEO RECOMENDADO

Polémica por pregunta de panelista de “Mujeres al mando”

La pregunta sobre el caramelo de limón hecha en ‘Mujeres al mando’