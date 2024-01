Luisito Sánchez se solidarizó con se expareja Leslie Moscoso, quien denunció a su conyugue José Cortez por violencia física y amenazas de muerte. El cantante aseguró que la actriz cómica y su hija mayor se encuentran muy afectadas emocionalmente.

“Están súper afectadas. Las vi el domingo, están muy mal emocionalmente, tanto ella, su hija y mi hijo también. Estuve conversando con ella (Leslie), me estuvo contando un poco las cosas que estuvieron pasando en su casa, hubo cosas que no sabía por la mala relación que teníamos antes y por la manipulación que había en esa casa”, dijo en diálogo con Trome.

El artista aseguró que él también se encuentra afectado por la situación, pues conoce a la hija de su expareja y se comprometió en apoyarlas durante esta etapa.

“Me da mucha pena porque conozco a la hija de Leslie, sé la clase de niña que es, es muy buena y muy fuerte. (…) todo lo que está pasando es horrible, pero le he dicho que siempre estaré para ellas. Leslie me ha contado muchas cosas, definitivamente... hay gente mala en este mundo, pero yo las voy a cuidar. Estoy ayudándolas para que se recuperen emocionalmente”, señaló.

Por otro lado, dijo que, de ser declarado culpable, José Cortez debería pagar por los delitos que se le acusan, pues “a cualquier persona que comente un delito le tiene que caer todo el peso del mundo. Que cada quien tenga lo que se merece”.

Finalmente le pidió a Cortez que deje de hablar en televisión del hijo de 10 años que tiene en común con Leslie. Asimismo, pidió que saque las fotos que tiene en Facebook con el pequeño.

“Quisiera que el señor deje de hablar de mi hijo, que es un niño de 10 años. No puede estar diciendo su nombre en televisión, así que me gustaría que no lo vuelva a mencionar en pantallas porque él no es el padre. Tengo entendido que Leslie le ha pedido que saque las fotos de mi hijo que tiene en su Facebook, así que espero que lo haga”, exhortó.