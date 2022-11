La segunda temporada de “Luz de Luna” llegó a su fin el martes 15 de noviembre y logró emocionar a los televidentes con su inesperado desenlace que dejó abierta la posibilidad de que se estrene una tercera temporada de la telenovela dirigida por Michelle Alexander.

¿Qué pasó en el capitulo final de la segunda temporada de “Luz de Luna”?

La boda entre León (André Silva) y Bella (Mayella Lloclla) no tuvo el final feliz esperado debido a la aparición de Eus (Nicolás Galindo) en medio de la celebración. El integrante de la familia De Souza escapó de la cárcel para lograr su acto final: matar a León.

El hijo de Patricia y Chubi (José Luis Ruiz) estaba ubicado en las afueras de iglesia donde León y Bella se dieron el sí, y esperó el momento ideal para dispararle al protagonista.

De un momento a otro, Eus se puso frente a la pareja y amenazó con quitarle la vida a León; sin embargo, no contó con que Chubi se pondría frente al esposo de Bella para recibir el impacto. “Perdóneme por todo el mal que he hecho. Ahora he cumplido mi propósito. He limpiado mis errores. Patricia, te amo con todo mi ser. Nunca lo olvides”, dice Chubi.

‘Luz de luna 2′: Revive el emocionante final de la exitosa telenovela

Alma Hermoza y su inesperada revelación

Por otro lado, Alma (Vanessa Silva) retornó a México y al ingresar a su vivienda cargó a un bebé al que llamó Joaquín. La abogada besó al pequeño y le explicó que estuvo lejos porque quería ayudar a una persona muy querida.

La persona que estuvo al cuidado del bebé cuestionó a Alma si le había dicho a León sobre la existencia de Joaquín.

Todo parece indicar que Joaquín es el hijo de León y Alma; sin embargo, la abogada no le pudo revelar la verdad a su expareja. “No tuve la oportunidad de decirle toda la verdad, sí le dije que sentía cosas por él, pero no obtuve la respuesta que esperaba (…) León está en otra etapa de su vida, y está feliz, yo no quiero interferir en su realidad, solo quiero que esté tranquilo”, dice Alma para justificarse por no contar la verdad sobre su hijo.

¿Tendrá una tercera temporada?

Tras recibir la bala y caer al piso, Chubi se despide de su esposa, Patricia, y reconoce que ha hecho daño a quienes no se lo merecían. Mientras él se despide, León pide desesperadamente ayuda.

Sin embargo, algo que no pasó desapercibo es que, segundos antes de los créditos, apareció el siguiente mensaje: “Continuará”. Este mensaje indica que la historia de León regresará a la TV para resolver todas las incógnitas que se quedaron sin responder en el capítulo emitido el 15 de noviembre.

VIDEO RECOMENDADO

Entrevista a los protagonistas de la nueva novela musical “Luz de Luna”

Los protagonistas de "Luz de luna", la nueva telenovela de América TV, nos comentan un poco acerca serie, de los personajes y cómo la música puede ser un factor fundamental en narrar una historia. (Fuente: América TV)