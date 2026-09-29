Luzu TV llegará por primera vez a Perú con uno de sus formatos más populares, “Nadie Dice Nada”. (Foto: Instagram / @nadiedicenada)
Luzu TV llegará por primera vez a Perú con uno de sus formatos más populares, “Nadie Dice Nada”. (Foto: Instagram / @nadiedicenada)
Por Redacción EC

Luzu TV llegará por primera vez a Perú con uno de sus formatos más populares. “Nadie Dice Nada”, espacio de streaming argentino liderado por Nicolás Occhiato, se presentará en Lima el próximo 22 de noviembre en el Duomo Costa 21.

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