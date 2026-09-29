Luzu TV llegará por primera vez a Perú con uno de sus formatos más populares. “Nadie Dice Nada”, espacio de streaming argentino liderado por Nicolás Occhiato, se presentará en Lima el próximo 22 de noviembre en el Duomo Costa 21.

La llegada del programa representa un nuevo paso en la expansión internacional de Luzu TV, plataforma argentina que ha ganado una importante audiencia en la región gracias a sus contenidos de entretenimiento y a la interacción con su comunidad.

El show contará con la presencia de Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal, quienes trasladarán a Lima la dinámica que caracteriza a “Nadie Dice Nada”.

La visita a Perú también marca un nuevo encuentro entre el elenco argentino y el público peruano. La relación entre ambos países ya había quedado reflejada en distintas colaboraciones y apariciones vinculadas al entretenimiento digital.

Cabe recordar, que Jorge Luna y Ricardo Mendoza, conductores de “Hablando Huevadas”, llegaron al canal de “Nadie Dice Nada” durante su visita a Argentina en noviembre de 2025.

“Nadie Dice Nada” es uno de los principales espacios de Luzu TV y forma parte de una propuesta de contenidos que la plataforma ha desarrollado alrededor del streaming, el humor y la conversación con su audiencia.

Luzu TV llegará por primera vez a Perú con uno de sus formatos más populares, “Nadie Dice Nada”. (Foto: Instagram / @nadiedicenada)

La expansión del programa no se limita a los escenarios. Luzu TV también anunció recientemente la adaptación de “Nadie Dice Nada” a una serie de ficción para Disney+, con sus principales conductores como protagonistas y producción de Pampa Films.

Así, la presentación del 22 de noviembre permitirá al público peruano disfrutar en vivo de uno de los formatos más reconocidos del streaming argentino. La venta de entradas ya se encuentra disponible a través de Teleticket.