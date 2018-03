Lynda Carter, actriz que encarnó a la "Mujer Maravilla" en los años 70, conmociona al mundo al revelar que fue víctima de abuso sexual durante su carrera profesional.

Luego de varios años de guardar silencio, la actriz dijo que no demandará a su agresor, pues actualmente pesa sobre este varias denuncias por abuso sexual, además prefiere no revivir esa dura etapa de su vida.

"No me planteo demandarlo, ya lo han hecho otras mujeres por mí", dijo Lynda Carter, de 66 años, en una entrevista para The Daily Beast.

“No puedo agregar nada. Desearía poder, pero no hay nada legalmente que puedo agregar. Soy solo otra cara en la multitud, no quiero que esto sea acerca de mí, es acerca de él siendo una basura”, señaló.

En la misma entrevista, la popular 'Mujer Maravilla' reveló que vivió otros incidentes de conducta sexual inapropiada, como las propuestas de un hombre y un camarógrafo que hizo un agujero en su camerino, cuando filmaba la serie de TV de “Mujer maravilla” en los años 70.

Comentó que aunque el acoso y abuso sexual eran desenfrenados, las mujeres no decían nada porque tenían las consecuencias negativas de hablar o el que no les creyeran.