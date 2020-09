Macarena Gastaldo, exintegrante del reality “Esto es guerra”, conversó vía telefónica con una reportera de “Amor y fuego”, nuevo programa de Rodrigo Gongález y Gigi Mitre, y reveló que ella tuvo un romance con el futbolista Luis Advíncula en 2018. Los audios de estas declaraciones se difundieron en los historiales de Instagram de ‘Peluchín’.

En conversación con la reportera, la modelo Macarena Gastaldo recalcó que ella no estaba enterada que el futbolista mantenía una relación con la madre de sus hijos, Yoselyn Pasoni, en ese entonces.

“Yo que sepa, él (Luis Advíncula) no tiene esposa... es la mamá de sus hijos, no están casados. A él lo quiero mucho la verdad... le tengo muchísimo cariño porque es una buena persona. No tengo nada de que hablar mal de él... es muy buen chico”, dijo Gastaldo al inicio de sus declaraciones.

Sobre la fotografía que se difundió en redes sociales, donde Macarena Gastaldo y Luis Advíncula salen abrazados, la modelo señaló que la imagen fue registrada en 2018.

“Es un amigo a quien quiero muchísimo, esa foto es del 2018 me parece, pero no tengo nada más que decir”, sentenció.

Tras la insistencia de la reportera de “Amor y fuego”, Macarena Gastaldo terminó confesando que sí tuvo un romance con el seleccionado.

“No sabía que él estaba en ese momento con la mamá de sus hijos... él no está casado. Él nunca estuvo casado, la relación que tenía con la mamá de los hijos era por sus hijos, y ahí nomás. Yo me enteré que la cosa se hizo más formal así... y ahí yo terminé todo”, explicó.

“Yo no soy hipócrita, no te voy a negar nada, pero no sabía que él estaba con la mamá de sus hijos. Él se ha comportado como un caballero conmigo, la gente que lo conoce sabe lo que estoy hablando. Él es una persona muy divertida y yo lo quiero mucho... hasta el día de hoy le tengo un enorme cariño”, concluyó.

Macarena Gastaldo habla sobre su relación con Luis Advíncula para reporteros de "Amor y fuego". (Video: @rodgonzalezl)

