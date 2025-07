Macarena Gastaldo se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” y contó detalles de sus diversos vínculos con futbolistas peruanos, entre ellos, el polémico Christian Cueva. La modelo argentina no tuvo reparos en responder a los rumores sobre un presunto romance con ‘Cuevita’.

Los rumores empezaron cuando Pamela López mencionó a Macarena Gastaldo en la ‘lista negra’ de mujeres con las que ‘Cuevita’ había sido infiel, por lo que la argentina no tuvo reparos en responder de forma contundente.

Según dijo Gastaldo, sí tuvo conversaciones con Christian Cueva (iniciadas por ella misma); sin embargo, nunca tuvo un romance con él.

Macarena Gastaldo habló sobre los rumores de una presunta relación con Christian Cueva. (Foto: Captura de video)

“Yo empecé la conversación. Su esposa me nombró en ese grupo de chicas que supuestamente estuvieron con él y me pareció raro. Él nunca salió a decir que no, solo guardó silencio”, explicó Macarena.

“Lo que él hizo no lo comparto. Me pareció un chico alegre, chistoso, pero me pareció raro que no salga a decir que yo no… Si hubiera estado con él, lo hubiera dicho, no lo hubiera negado”, agregó la modelo argentina.

Asimismo, Macarena Gastaldo también fue consultada por si los hombres como Christian Cueva son de su gusto, y su respuesta desató la risa de todos en el estudio de grabación de “El valor de la verdad”.

Macarena Gastaldo habló sobre los rumores de una presunta relación con Christian Cueva. (Foto: Captura de video)

“Lo conozco de las reuniones por una persona con la que estuve saliendo y me lo he cruzado. Yo estuve con feos, con lindos y hay gusto para todos. No es mi gusto”, precisó, dejando en claro que ‘Cuevita’ no es un hombre que le despierte algún interés.