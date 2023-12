La modelo Macarena Vélez habló sobre su situación sentimental y su experiencia perdonando infidelidades. De ese modo, la personalidad de Internet, aseguró no se niega la posibilidad de entrar en una nueva relación.

“Estoy tranquila, full amistades, cada vez tengo más amigos hombres que mujeres, me llevo muy bien con los chicos”, comentó la joven previo a su participación en el programa “¿Cuál es el verdadero?”.

Por otro lado, agregó que actualmente sus expectativas respecto a un próximo novio han cambiado, por lo que ahora evita la incertidumbre y opta por las relaciones sentimentales que tienen un propósito claro.

“Mientras se va creciendo, las vallas son cada vez más altas y tengo que ir observando bien, ese “vamos a probar”, ya no lo quiero. No me cierro a conocer, pero solo cuando algo sea muy seguro empezaré a salir con alguien”, comentó.

Tras ello, Vélez aceptó haber perdonado infidelidades de alguna de sus exparejas, aunque no detalló de quién, explicó que no lo haría nuevamente, ya que no tuvo buenos resultados.

“He perdonado una infidelidad, pero no lo volvería a hacer, cuando perdoné no salió bien”, contó.

Macarena Vélez en televisión





La modelo aseguró que no tiene propuestas televisivas como realities de competencia, por lo que seguirá viajando, tal como ha evidenciado en sus redes sociales.

Sin embargo, este sábado 23 de diciembre, Macarena participará en “¿Cuál es el verdadero?”, que se transmite a las 9 p.m. por la señal de América TV. Llegará acompañada de su madre, quien la ayudará a descubrir a los “farsantes”.

“Mi mamá me ha dicho que es super buena identificando farsantes, así que llegamos a ganar. Yo le tengo toda la fe a mi mamá”, indicó Vélez.