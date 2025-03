Macarena Vélez en ‘EVDLV’: revela que Paolo Guerrero la invitó a salir, pero lo rechazó por desconfianza.

Durante su participación en El Valor de la Verdad, Macarena Vélez sorprendió al confesar que el futbolista Paolo Guerrero la contactó a través de Facebook para invitarla a salir. Sin embargo, la exchica reality optó por rechazar la propuesta, ya que no estaba segura de que realmente se tratara del delantero.

Según relató, el mensaje llegó a su bandeja de entrada con un simple saludo. “Me acuerdo que vi un mensaje que decía: ‘Hola, ¿qué tal, cómo estás?’”, comentó. Desde el primer momento, la modelo tuvo dudas sobre la autenticidad de la conversación.

Vélez explicó que su desconfianza la llevó a confrontar a la persona detrás del mensaje. “No te creo que eres Paolo, creo que me estás mintiendo y en verdad prefiero no seguir conversando. Creo que me estás queriendo hablar de más y la verdad no confío”, aseguró.

“Me dijo que quería conocerme y salir. Él estaba soltero en esa época y le dije que no le creía que era Paolo. Le dije que no confiaba. Me asusté y no seguí”, concluyó.

Por su parte, Giancarlo Cossio, amigo de la modelo y uno de los invitados al programa, respaldó su versión y confirmó que sí era el futbolista quien intentó contactarla. “Sí claro, solo que ella no confiaba porque era Facebook”, afirmó.

Macarena Vélez no salió con Paolo Guerrero.

Finalmente, la influencer dejó en claro que su presente sentimental está centrado en su relación con Juan Ichazo. “Yo ahora no tengo tiempo para nadie más. Lo pasado fue pisado”, sostuvo.