Macarena Vélez reapareció luego de su participación en “El valor de la verdad”, pero esta vez lo hizo para hablar de su expareja Said Palao, a quien le deseo lo mejor a poco de su matrimonio con Alejandra Baigorria, con quien se casará este sábado 26 de abril.

En conversación con Trome, la exchica reality no tuvo reparos en hablar de su expareja y desearle lo mejor en su nueva etapa como un hombre casado. Además, aseguró que no tiene maldad ni malicia contra nadie.

“Le deseo lo mejor (a Said). No es mi primer ex que se casa, pero los mejores éxitos tanto para él como para todas las personas que han estado conmigo. Lo más lindo es desear lo mejor, no tengo maldad ni malicia para nadie y siempre espero que les vaya bien”, aseguró Vélez.

“Hay mucha gente que va a opinar y no del todo bien, pero no somos quiénes para juzgar. Los únicos que viven una relación son ellos dos. Si todo va bien y si están encaminados, mostro. Al final es una linda etapa la que van a pasar”, añadió al ser consultada por las críticas hacia el matrimonio de Said y ‘Ale’.

Alejandra Baigorria y Said Palao bailan como lo harán en su boda.

En otro momento de la entrevista, Macarena Vélez fue consultada por la reacción de Alejandra Baigorria luego que la exchica reality hablara de ella en “El valor de la verdad”. Al respecto, Vélez prefirió no ahondar en el tema y resaltó que prefiere ya no hablar de su excompañera.

“No quiero seguir ahondando en el tema porque no viene al caso. Yo traté de minimizar mucho esas preguntas (con respecto a Said y Alejandra) y no quise hablar nada de nadie. Dije las cosas que sentí, pienso y sé”, precisó.