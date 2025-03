Johana Cubillas, hija del exfutbolista Teófilo Cubillas, emprenderá medidas legales contra Macarena Vélez por sus recientes declaraciones en ‘El valor de la verdad’, donde aseguraba que fue agredida por ella.

Además, en un adelanto del programa, Vélez afirmó que la hija del exseleccionado, intentó golpearla en la vía pública, lo que generó una rápida respuesta de Johana.

“Yo a esta tipa no le he hablado jamás desde que está con Juan, yo no hago shows bochornosos en ninguna parte”, expresó Cubillas en sus redes sociales.

Tras ello, negó la acusación: “Me apena demasiado porque esto es algo que pueden ver mis hijos, y de cualquier manera mi imagen ya se vio perjudicada, así que me voy a ver en la obligación de tomar las acciones legales pertinentes”.

Además, hizo referencia a su expareja Juan Ichazo, actual novio de Vélez, asegurando que no solo incumple con sus responsabilidades como padre, sino que también la ataca públicamente.

En el comunicado, Cubillas también respondió a quienes la critican por manifestarse sobre el tema. “Muchas de ustedes me juzgan y no tienen idea de lo que vivo […] Soy mamá, pero también tengo derecho a cansarme y a exigir que me respeten a mí y a mis hijos”, indicó.

Macarena Vélez en ‘El valor de la verdad’

Por su parte, Macarena Vélez no se ha pronunciado sobre la respuesta de Johana Cubillas.

Sin embargo, continúa promocionando su participación en “El Valor de la Verdad”, donde también hablará sobre su expareja Said Palao y la relación de este con Alejandra Baigorria.

En el adelanto del programa, se le escucha responder preguntas como “¿Te metiste en la relación de Johana Cubillas?” y “¿Eres alcohólica?”, algunas de ellas entre lágrimas.

El show, conducido por Beto Ortiz, se emitirá el domingo 23 de marzo en Panamericana TV. Vélez responderá un total de 21 preguntas sobre su vida personal y profesional, mientras que su pareja, Juan Ichazo, la acompañará en el set.