Durante su participación en El valor de la verdad, Macarena Vélez descartó haber sido la responsable del fin del matrimonio entre Juan Ichazo y Johana Cubillas. La modelo respondió con un contundente “No” cuando Beto Ortiz le preguntó si se había involucrado en la relación antes de la separación. Su respuesta fue validada por el polígrafo.

Ichazo, quien estuvo presente en el set, respaldó la versión de Vélez y explicó que su relación con Cubillas ya estaba deteriorada. “Nos separamos en diciembre y luego en enero. Conocí a Macarena en febrero”, afirmó el argentino, descartando cualquier infidelidad.

Por su parte, Vélez evitó profundizar en la polémica y aseguró que no tiene intenciones de responder a Cubillas. “La verdad sé quién es, respeto mucho lo que pueda decir, pero no quiero entrar en su juego y no soy nadie para juzgar”, sostuvo.

La exchica reality también señaló que prefiere mantenerse al margen de cualquier enfrentamiento mediático. “Eso dice más de ella, de su persona, que de mí. No me voy a poner en ese plan. A mí no me gusta eso y me mantengo así”, enfatizó.

Antes de iniciar la grabación del programa, Macarena Vélez dejó en claro su intención de responder todas las preguntas sin restricciones. “Sí, les he dicho que no me aprieten ningún botón rojo porque quiero decir todas las cosas tal cual”, afirmó con determinación.

La modelo también explicó que su participación en El valor de la verdad era una oportunidad para que el público conociera más sobre ella y aclarara ciertas percepciones. “Me gustaría que la gente sepa un poco más de mí y también quiero defenderme porque siempre vienen atacándome”, señaló, refiriéndose a las constantes críticas que ha recibido en redes sociales y medios de entretenimiento.