Este jueves, Macarena Vélez le respondió a Johana Cubillas, conocida como la ‘Nena’ , luego de que esta la insultara públicamente y acusara de grabar ilegalmente a sus hijos, en medio de una disputa con su expareja, Juan Ichazo, actual novio de Vélez.

Y es que, la exchica ‘reality’ negó categóricamente haber filmado a los menores, minimizando los calificativos ofensivos que Cubillas lanzó sobre su físico.

“No habla con pruebas. Yo jamás filmo a sus hijos, siempre tratamos de que todo sea privado porque son pequeños. Juan, cuando los va a ver, no es que todo el tiempo está filmándolos, son pequeñitos” , dijo Macarena en ‘Amor y Fuego’.

Macarena Vélez respondió a los insultos de Johana Cubillas en 'Amor y Fuego'

En ese sentido, Vélez sostuvo que es importante sustentar las declaraciones con evidencia, refiriéndose a las acusaciones de Cubillas contra Ichazo sobre el incumplimiento de una manutención para sus dos hijos en común. .

“Es muy fácil hablar, la idea es hablar con pruebas, no solamente que le den el micrófono a una persona y simplemente salga a decir todo lo que quiere decir sin una prueba de por medio”, agregó.

Macarena Vélez tras insultos de Johana Cubillas: “No me pienso meter”

Respecto a los insultos lanzados por Johana en su contra, Macarena aseguró que las palabras de su detractora solo reflejan la actitud de ella misma.

“Eso dice más de la otra persona que de uno mismo. Yo la verdad en ese tema no me pienso meter, yo no me manejo de esa manera, así que con eso me quedo”, declaró Macarena.

Comunicado de Johanna Cubillas

Cabe mencionar que la Nena Cubillas emitió una disculpas sin mencionar a Macarena por los insultos, asegurando que “10 segundos de rabia” no la definían, pues habría reaccionado a una presunta falta de Vélez.

En tanto, Macarena desmintió que haya interferido en los encuentros familiares entre Juan y sus hijos. “No es que siempre estoy ahí con Juan, metida, para ver a sus hijos. Eso no tiene ni pies ni cabeza”, concluyó.

¿Johana Cubillas fue infiel a Juan Ichazo?

Horas antes, en América Hoy, Macarena defendió a su novio, desmintiendo las acusaciones de infidelidad hechas por Johana. Para respaldar su versión, mostró pruebas que, según ella, demostrarían que fue Cubillas quien engañó al argentino.

“Si yo estaba con ella hasta febrero, ¿qué hacía en Bumble el 28 de enero? Me fue infiel, me sacó la vuelta. ¡Santo Cristo! Te conocí en febrero, Macarena. ¿Cómo puede ser? Me engañó en Bumble", dijo Ichazo, muy afectado, en un audio que Macarena difundió.

Johana, por su parte, insistió en que Juan comenzó su relación con Vélez mientras aún estaba con ella, calificándolo como adulterio.