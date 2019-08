Macarena Vélez reaparece y rompe su silencio: “Lo que menos quiero es hacer un show de mi vida” | VIDEO

La modelo Macarena Vélez, exintegrante de "Esto es guerra", rompió su silencio y reapareció en televisión para narrar los terribles momentos que está pasando tras la difusión de los videos en el que el abogado Adolfo Bazán intenta besarla en una discoteca.

La modelo rompió en llanto al confesar que no quiere salir de su casa para no exponerse antes las cámaras, y que tras el escándalo perdió su trabajo y ahora esta soltera.

"Creo que estoy viviendo algo que nunca imaginé, estoy pasando un momento muy difícil en mi vida, hasta me provoca desaparecer, así me siento. No duermo bien, me levanto en madrugadas, trato de no pensar, pero mi cabeza da muchas vueltas", contó Macarena Vélez al programa "Día D".

"No la estoy pasando nada bien, no tengo ganas de salir a la calle. Ayer salí y hubo una cámara que me seguía. No quiero hacer un show, no me interesa el show, no quiero hacer un espectáculo de esto", añadió.

Macarena Vélez agregó que desde que salió a la luz el nombre de la persona que se quiso propasar con ella, muchas chicas le han escrito indicándole que "también han sido víctimas de él".

"No tengo idea de quien es esta persona… Hay chicas que incluso me han escrito porque han pasado lo mismo con este señor, distintas cosas, y ya todo se verá por la vía legal", precisó.