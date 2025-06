Macarena Vélez salió en defensa de Onelia Molina y aseguró que está dispuesta a ir a “Esto es guerra” para acompañar a su amiga y formar “una dupla dinamita”. Este comentario lo hizo tras enterarse del ingreso de Vania Bludau, Alejandra Baigorria y Flor Ortola al reality.

En entrevista con “Amor y Fuego”, Macarena Vélez reveló que se siente sorprendida por todo lo que está ocurriendo en “Esto es guerra”, por lo que no tendría problemas en volver a la competencia a apoyar a Onelia Molina.

“(A Onelia Molina) la quiero un montón y converso con ella siempre, pero me quiero quedar al margen porque no me incumbe tanto”, dijo la ‘mujer increíble’ al programa de Peluchín y Gigi Mitre.

Además, aseguró que, si Onelia se lo pide, ella la acompañaría a ‘Esto es guerra’. “De todas maneras y creo que haríamos una dupla dinamita”, aseguró.

Macarena Vélez se ofrece a apoyar a Onelia Molina en "Esto es guerra". (Foto: Captura de IG)

Como se recuerda, los rumores en torno a una posible reconciliación entre Onelia Molina y Mario Irivarren comenzaron luego de algunos juegos del chico reality, quien cantaba temas románticos durante la competencia.

Sin embargo, todo cambió con el anuncio del ingreso de nuevos participantes a “Esto es guerra”, ya que la producción decidió sumar a Vania Bludau, Alejandra Baigorria y Flor Ortola a la competencia, provocando una inesperada reacción en Onelia Molina.