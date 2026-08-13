La integrante de La Bella Luz, Mackeily Luján, acudió a la sede policial junto a otras compañeras para brindar su declaración. Luego, publicó una reflexión en sus redes sociales. (Foto: Instagram / @mackeilylujanoficial)
La integrante de La Bella Luz, Mackeily Luján, acudió a la sede policial junto a otras compañeras para brindar su declaración. Luego, publicó una reflexión en sus redes sociales. (Foto: Instagram / @mackeilylujanoficial)
Por Redacción EC

Mackeily Luján acudió a la Depincri de San Juan de Lurigancho para brindar su declaración en el marco de la investigación por la denuncia presentada por Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, por presuntos tocamientos indebidos.

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