Mackeily Luján acudió a la Depincri de San Juan de Lurigancho para brindar su declaración en el marco de la investigación por la denuncia presentada por Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, por presuntos tocamientos indebidos.

La cantante llegó junto a otras integrantes de la agrupación y fue abordada por la prensa a su salida de la sede policial. Sin embargo, decidió no brindar declaraciones sobre la diligencia y optó por pronunciarse posteriormente a través de sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Luján compartió una reflexión en la que aseguró estar actuando de manera correcta y con la conciencia tranquila, resaltando que si una persona actúa mal, no puede esperar que le vaya bien en la vida.

Mackeily Luján sorprende con fuerte mensaje.

“Haciendo las cosas bien y de corazón porque no se puede esperar la bendición de Dios haciendo daño, hablando mal de los demás y deseando el mal ajeno. La vida no funciona así, no se puede sembrar maldad y cosechar bendición”, escribió Makeily Luján en su publicación en redes sociales.

El pronunciamiento ocurre días después de que la cantante explicara públicamente que desconocía la magnitud de la situación que atravesaba Naldy Saldaña. Según contó en una conferencia de prensa, recién empezó a preguntarse qué ocurría cuando su compañera comenzó a faltar a algunas presentaciones de la orquesta.

“No sabía la magnitud ni tampoco nunca vi los videos ni tampoco Naldy tuvo esa confianza de contarme a mí el problema que estaba pasando o atravesando ella”, reconoció sobre ese difícil momento.

Mackeily Luján reveló que su excompañera nunca le habló sobre el acoso que sufrió de parte del exdirector del grupo César Sánchez Chavesta. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Luján también se refirió a un video en el que aparece junto a Naldy, quien se encontraba llorando durante una reunión de La Bella Luz. La cantante aseguró que en ese momento le preguntó qué le sucedía, pero que Saldaña no le contó el motivo de su tristeza. “Solamente estaba triste, estaba llorando”, explicó.