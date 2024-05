Verónica Alcalá, madre de la chica reality Alejandra Baigorria, recurrió a sus redes sociales para compartir una nueva crítica hacia sus hijos por, presuntamente, haberla abandonado y desentenderse de ella. Según dijo, tendrá que vender su camioneta para subsistir.

A través de un contundente mensaje en redes sociales, Alcalá aseguró que se encuentra sola y que Alejandra Baigorria y sus hermanos tienen preferencia por su padre, a quien le habrían comprado una camioneta y a ella “ni la llanta”.

“Lista para la venta, sé que estoy sola en esta vida, me dediqué a tener hijos, son cincos, pero, en fin. Me quedan solo dos chiquitos, el este, ustedes los conocen. Le regalaron el carro al papá y a mí, ni la llanta, amén. Y la voy a vender sola porque yo soy mejor que los hombres que piden. Amén. Mujer poderosa, empoderar, nada me parará, nada me detendrá”, es el mensaje de Verónica Alcalá.

Mamá de Alejandra Baigorria. Foto: Instagram Verónica Alcalá

“Una mujer que brilla una mujer que lucha una mujer que llora sola se aguanta, pero va para adelante para adelante nada nos detendrá mujeres a pesar de que me la pasé teniendo hijos son cinco, pero no importa no esperes nada de nadie nunca”, agregó en otra publicación.

Como se recuerda, esta no es la primera vez que Verónica Alcalá cuestiona el distanciamiento con sus hijos. En julio del 2023, también criticó la ausencia de Alejandra Baigorria a una importante competencia de su hija menor.

“Su primer campeonato de salto y ganó. Lamentablemente ni Alejandra Baigorria ni Sergio Baigorria Alcalá nunca llegaron, nunca lo he dicho, pero sí… su hermana los esperó, y como siempre, jamás llegarán para ella, lástima”, escribió Verónica Alcalá en redes. Hasta el momento, Alejandra Baigorria no se ha pronunciado al respecto.

