Cristian Martínez Guadalupe, conocido como “Cri Cri” y primo de Jefferson Farfán, vuelve al ojo público al anunciarse su participación en ‘El Valor de la Verdad’, donde se sentará en el sillón rojo para contar su versión sobre la denuncia que lo llevó a permanecer once meses en prisión preventiva. A su lado estará su madre, Judith Guadalupe, quien revelará las dificultades que enfrentó para defenderlo, incluida la falta de apoyo de su propio hermano, el exfutbolista Luis Alberto ‘Cuto’ Guadalupe.

“Lucho, quiero hablar contigo. —‘¿De qué?’, me dijo. Yo tengo las pruebas de que mi hijo no tocó a esa persona y me dijo ‘no’. Me fui llorando de rabia” , relató Judith entre lágrimas en el avance del programa que será emitido este domingo 28 de septiembre. Según dijo, intentó por todos los medios demostrar la inocencia de su hijo, moviéndose “por todos lados” para conseguir pruebas y apelando a su entorno familiar.

La participación de la madre de ‘Cri Cri’ en El Valor de la Verdad promete mostrar las tensiones familiares que marcó el caso. (Foto: Captura/EVDLV)

No obstante, no todo fue abandono. Según el propio “Cri Cri”, su tía Charo, madre de Jefferson Farfán, fue una de las pocas en expresarle apoyo abierto. “Ella me dijo: ‘Hijito, yo creo en ti, tranquilo’”, contó Martínez, agradeciendo el respaldo en medio de la tormenta mediática y judicial.

La madre del primo de la ‘Foquita’ también relató el duro momento en el que no podía contactar a su hijo tras su detención. “Lo llamaba y lo llamaba y no me contestaba hasta que me contestó y me dijo: ‘Mamá, yo me voy a matar’. Le dije que no lo haga”, recordó conmovida.

El testimonio de ambos en el programa de Beto Ortiz no solo expondrá la versión de Cristian Martínez sobre lo ocurrido, sino que también mostrará las fracturas familiares que surgieron en medio del proceso judicial. La expectativa del público está puesta en cómo estas revelaciones marcarán un antes y un después en la relación de los Guadalupe.