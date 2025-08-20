La madre de Delany López, Gisela Osorio, se pronunció sobre la polémica relación que en su momento mantuvo su hija con el exfutbolista Jefferson Farfán. Consultada por Magaly Medina, Osorio afirmó que la “no oficialización” de Delany fue una situación que “no se debe hacer con nadie”, aunque precisó que para su familia el tema ya está cerrado y que lo único que le importa es la estabilidad emocional de su hija.

“No le damos ya la importancia, en realidad, porque y a pasamos otro momento, ya mi hija está en otra etapa en su vida y es algo que más bien ni quisiéramos recordar. A mí lo único que me importa es que ella esté bien, que todo esto que sucedió a ella la haya fortalecido. No normalizo estas cosas tampoco para nadie”, declaró.

Osorio también señaló que cada persona actúa de acuerdo con los patrones que arrastra en su vida, pero recalcó que no se debe justificar conductas que dejan una huella negativa.

“Son actitudes de personas, como te repito, cada uno viene con diferentes patrones a su vida. Hay que analizar mucho los patrones también de ellos , pero te repito, mi hija es un tema ya para nosotros cerrado”, puntualizó.

Por su parte, Magaly Medina respaldó la postura de la madre de Delany y criticó la manera en que, según ella, Farfán trató a la joven. “ No se debería normalizar que una mujer se deje y tolere que la traten como clandestina , como si fuera un objeto que no puede ser visto por nadie, como si fuera una cosa que tiene que esconderse y hay que sacarse solo de noche, cuando nadie nos ve. Eso es lo que ninguna mujer debería de permitir ”, afirmó la conductora.