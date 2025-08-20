Gisela Osorio respalda a su hija Delany y rechaza actitudes de Jefferson Farfán. (Foto: Composición)
Gisela Osorio respalda a su hija Delany y rechaza actitudes de Jefferson Farfán. (Foto: Composición)
Redacción EC
Redacción EC

La madre de , Gisela Osorio, se pronunció sobre la polémica relación que en su momento mantuvo su hija con el exfutbolista . Consultada por Magaly Medina, Osorio afirmó que la “no oficialización” de Delany fue una situación que “no se debe hacer con nadie”, aunque precisó que para su familia el tema ya está cerrado y que lo único que le importa es la estabilidad emocional de su hija.

LEE: Cressida Cowell, creadora de “Cómo entrenar a tu dragón”: “Aún abrazo cosas de la infancia que considero importantes”

“No le damos ya la importancia, en realidad, porque ya pasamos otro momento, ya mi hija está en otra etapa en su vida y es algo que más bien ni quisiéramos recordar. A mí lo único que me importa es que ella esté bien, que todo esto que sucedió a ella la haya fortalecido. No normalizo estas cosas tampoco para nadie”, declaró.

Osorio también señaló que cada persona actúa de acuerdo con los patrones que arrastra en su vida, pero recalcó que no se debe justificar conductas que dejan una huella negativa.

“Son actitudes de personas, como te repito, cada uno viene con diferentes patrones a su vida. Hay que analizar mucho los patrones también de ellos, pero te repito, mi hija es un tema ya para nosotros cerrado”, puntualizó.

MÁS: “La guerra de los mundos”: Ice Cube no hace reír en una película favorita para la peor del año | RESEÑA

Por su parte, respaldó la postura de la madre de Delany y criticó la manera en que, según ella, Farfán trató a la joven. No se debería normalizar que una mujer se deje y tolere que la traten como clandestina, como si fuera un objeto que no puede ser visto por nadie, como si fuera una cosa que tiene que esconderse y hay que sacarse solo de noche, cuando nadie nos ve. Eso es lo que ninguna mujer debería de permitir, afirmó la conductora.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC