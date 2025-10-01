Muy conmocionada y entre lágrimas, Alicia Peralta, madre del jugador de Universitario, Edison Flores, habló por primera vez sobre la ruptura de su hijo con Ana Siucho, revelando cómo el distanciamiento afectó a toda su familia, en especial por la falta de contacto con sus nietas.

“Yo traté de estar más cerca de él, inclusive iba sola a todos los partidos y me quedaba hasta el último, y nos íbamos juntos. Pasó un momento difícil… yo lo veía mal, pero son cosas que ya están pasando” , confesó en una entrevista con el podcast ‘Denganche’.

De ese modo, la mamá del futbolista reveló que la ruptura no solo afectó emocionalmente al futbolista, sino que generó un distanciamiento con sus nietas, quienes residen en Estados Unidos junto a Siucho.

“No veía a mis nietas… Ahora después de mucho tiempo he visto a mis nietas, han ido a visitarme a mi casa, hemos estado con ellas, hemos salido, la hemos pasado muy bonito estos últimos tiempos” , contó.

A pesar de la dificultad, Peralta destacó que gracias a recientes visitas y a las videollamadas ha podido retomar la cercanía con las niñas. “Ahora sí las veo, hago videollamadas y me siento feliz de ver a mis nietas”, agregó.

Edison ‘El Oreja’ Flores y Ana Siucho confirmaron el fin de su matrimonio en junio de 2025. Por su parte, el deportista reconoció que la separación impactó negativamente en su desempeñó profesional.

“No es fácil para nadie, es para largo, esto es poco a poco. Con la ayuda externa que he venido teniendo, eso se está yendo. Me siento bien, siento que estoy recuperando la confianza”, señaló.