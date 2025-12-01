Rosario Guadalupe, madre de Jefferson Farfán conocida como ‘Doña Charo’ o ‘Ama Charo’, habló sobre los rumores en torno a una posible boda entre su hijo y Xiomy Kanashiro. La madre de la ‘Foquita’ no tuvo reparos en referirse a los planes de su hijo y la modelo.
En comunicación con “América Hoy”, ‘Doña Charo’ fue consultada por los posibles planes de matrimonio que podrían tener Jefferson Farfán y su actual novia. Su respuesta sorprendió a todos los seguidores de la ‘Foquita’.
LEE: Xiomy Kanashiro ahorró por seis meses para comprar el regalo de cumpleaños de Jefferson Farfán
La reportera del programa le dijo que había escuchado que Xiomy Kanashiro es “excelente nuera”, a lo que ‘Ama Charo’ respondió: “De eso no hago comentarios, pero sí es muy buena chica”.
Acto seguido, la reportera preguntó si es que Jefferson Farfán tiene pensado casarse con la popular ‘Chinita’, a lo que Doña Charo dijo: “Eso si no sé, no apunto a eso”.
Como se recuerda, en una reciente entrevista con el diario Trome, Xiomy Kanashiro habló sobre los planes de matrimonio y no descartó que suceda “en algún momento”.
MÁS INFORMACIÓN: Xiomy Kanashiro se quiebra al hablar de la lucha contra el cáncer de su hermana menor
“Mientras menos cuentes mejor te va. A mí no me gusta ventilar mucho mi vida privada”, resaltó Kanashiro al citado medio.
