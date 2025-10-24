Este jueves, Gloria Bozzeta, madre del futbolista Jesús Barco, se pronunció por la reciente ruptura de su hijo con la empresaria Melissa Klug, minimizando las imágenes que comprometieron al deportista, para luego manifestar su deseo de que ambos puedan reconciliarse.

En declaraciones para 'América Hoy’, Bozzeta se refirió al ‘ampay’ difundido por ‘Magaly TV’ donde se ve al deportista en una piscina rodeado de mujeres en Huánuco, junto a otros futbolistas de Alianza Universidad. “Bueno, a veces la prensa exagera también”, comentó.

Sobre el fin de la relación, la madre del deportista de 29 años prefirió no dar detalles, señalando que se trata de un tema privado que Barco y Melissa deberán resolver. “Ya la guapa con mi hijo lo arreglarán cuando él venga, ya es tema de ellos” , manifestó.

En ese sentido, Bozzeta expresó su esperanza de que la pareja, que estuvo junta cinco años, pueda solucionar sus problemas, pero evitó confirmar si había hablado con Melissa Klug, señalando que su hijo le ha prohibido comentar sobre el tema.

“Por favor, ya no quiero hablar, mi hijo me ha prohibido que yo hable, de verdad es tema de ellos, con la bendición de Dios, espero que se arreglen”, concluyó.

Melissa Klug reveló el motivo de su separación con Jesús Barco

A pesar de la ruptura, Gloria aseguró que su relación con Melissa, conocida como La Blanca de Chucuito, sigue siendo buena. “Mi relación con ella siempre ha sido buena y seguirá siendo buena. Hay mucho cariño”, afirmó la madre del futbolista.

La separación de la pareja se dio a conocer luego de la difusión de las imágenes de Barco con otras mujeres. Al ser consultada sobre el tema, Klug confirmó la crisis y la separación, indicando que se debía a una “falta de comunicación”.

Jesús Barco en una reunión junto a mujeres en Huánuco

Aunque inicialmente mencionó que no era por terceras personas, calificó la presencia de Barco en dichas reuniones como una “falta de respeto”, señalando: “Yo sé que esos jugadores llevan todo el tiempo mujeres. El simple hecho de estar él presente es una falta de respeto. ¿Qué más habrán hecho? No lo sé”.

La madre de Samahara Lobatón aseguró luego que se tomará un tiempo para recuperarse y decidir qué camino tomar.

La chalaca explicó por qué decidió dar por concluido su relación con Jesús Barco. (Magaly ATV)

