Celia Rodríguez, madre de Melissa Paredes, ofreció una entrevista al programa “América Hoy” y no tuvo reparos en enfrentarse a Janet Barboza por los comentarios sobre la polémica separación de la actriz con Rodrigo Cuba.

Durante la primera parte de la entrevista, la madre de Melissa Paredes no tuvo reparos en criticar duramente a Janet Barboza, a quien le aclaró que podría “engañar a todo el mundo”, pero no a ella.

“A ver, así como tú sacas tus propias especulaciones siempre, estoy cansada que todo el tiempo ataques a mi hija y a otras personas no. Podrás engañar a todo el mundo, pero a mi no. A mi no me engañas como a otras personas”, señaló Celia Rodríguez.

“Mi hija estaba en ese carro con ella, bajo a comprar la medicina porque la bebé no quería que Anthony se mueva, Melissa es la que maneja, Anthony solo tiene brevete de moto”, agregó la madre de la modelo.

Por otro lado, Celia Rodríguez también se refirió a la polémica fotografía en la que se ve a la pequeña Mía, hija de Rodrigo Cuba y Melissa Paredes, durmiendo sobre las piernas de Anthony Aranda.

“¿Por qué se meten en la vida ajena? Es increíble lo que hacen con mi nieta. Nosotros cuidamos muy bien a mi nieta, tengo cuatro nietos y tenemos especial cuidado”, precisó.