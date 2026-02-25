El conflicto mediático que involucra al tiktoker Valentino sumó un nuevo episodio este martes, luego de que su madre anunciara que iniciará acciones legales contra Janet Barboza por declaraciones emitidas en televisión nacional, en las que lo calificó como “agresor de mujeres”.

La polémica se originó a raíz del caso que involucra a la joven Zamira Grados, quien denunció haber sufrido lesiones tras un altercado ocurrido en Ventanilla. Durante la reciente emisión de América hoy, Barboza vinculó públicamente a Valentino con las heridas de la joven y cuestionó que no se haya producido su detención.

“¿Qué corona tiene Valentino para agredir a una mujer?” , expresó en vivo la conductora. En otro momento insistió: “ Es un agresor. Es un agresor de mujeres que la patea en el piso. Yo me quedo con esa imagen y no entiendo cómo el Ministerio de la Mujer no se pronuncia”.

Anuncio de demanda

Fiorella, madre del joven, rompió su silencio en el pódcast Face to Face de Zentral Studio y en declaraciones a Carlitos TV. En ambas intervenciones confirmó que recurrirá a la vía legal.

“ Ella va a tener que demostrar que Valentino es un agresor de mujeres , que la pateó en el piso y que le causó la fractura de costillas, como afirma”, sostuvo.

La madre del tiktoker defendió la formación que le ha dado a su hijo y aseguró que las afirmaciones difundidas en televisión han impactado negativamente en su entorno familiar.

“Si tengo que defender a mi hijo, lo voy a hacer. Lo he criado con principios y no permitiré que dañen la paz de nuestra familia ”, declaró.

Durante el programa, Janet Barboza también expresó su preocupación por el contexto de violencia de género en el país y cuestionó la actuación de las autoridades.

“¿Por qué Valentino no está detenido? ¿Por qué no lo metieron a un calabozo?” , preguntó ante cámaras.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la presentación formal de la demanda ni sobre un eventual pronunciamiento adicional de la conductora.

