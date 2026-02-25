Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El conflicto mediático que involucra al tiktoker Valentino sumó un nuevo episodio este martes, luego de que su madre anunciara que iniciará acciones legales contra Janet Barboza por declaraciones emitidas en televisión nacional, en las que lo calificó como “agresor de mujeres”.
El conflicto mediático que involucra al tiktoker Valentino sumó un nuevo episodio este martes, luego de que su madre anunciara que iniciará acciones legales contra Janet Barboza por declaraciones emitidas en televisión nacional, en las que lo calificó como “agresor de mujeres”.
LEE: Corsés, violines y reguetón instrumental: así es la fiesta inspirada en “Bridgerton” que conquista Lima
La polémica se originó a raíz del caso que involucra a la joven Zamira Grados, quien denunció haber sufrido lesiones tras un altercado ocurrido en Ventanilla. Durante la reciente emisión de América hoy, Barboza vinculó públicamente a Valentino con las heridas de la joven y cuestionó que no se haya producido su detención.
“¿Qué corona tiene Valentino para agredir a una mujer?”, expresó en vivo la conductora. En otro momento insistió: “Es un agresor. Es un agresor de mujeres que la patea en el piso. Yo me quedo con esa imagen y no entiendo cómo el Ministerio de la Mujer no se pronuncia”.
Anuncio de demanda
Fiorella, madre del joven, rompió su silencio en el pódcast Face to Face de Zentral Studio y en declaraciones a Carlitos TV. En ambas intervenciones confirmó que recurrirá a la vía legal.
“Ella va a tener que demostrar que Valentino es un agresor de mujeres, que la pateó en el piso y que le causó la fractura de costillas, como afirma”, sostuvo.
La madre del tiktoker defendió la formación que le ha dado a su hijo y aseguró que las afirmaciones difundidas en televisión han impactado negativamente en su entorno familiar.
“Si tengo que defender a mi hijo, lo voy a hacer. Lo he criado con principios y no permitiré que dañen la paz de nuestra familia”, declaró.
MÁS: Stephanie Cayo aviva rumores de posible relación con Alejandro Sanz tras acompañarlo en su gira
Durante el programa, Janet Barboza también expresó su preocupación por el contexto de violencia de género en el país y cuestionó la actuación de las autoridades.
“¿Por qué Valentino no está detenido? ¿Por qué no lo metieron a un calabozo?”, preguntó ante cámaras.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la presentación formal de la demanda ni sobre un eventual pronunciamiento adicional de la conductora.
VIDEO RECOMENDADO
- Lizeth Marzano: Cámaras revelan lo que Adrián Villar hizo tras atropellar y matar a deportista
- Tiktoker Valentino Palacios fue acusado de agredir y dejar grave a mujer en Ventanilla
- “Doctores de guardia”, una nueva apuesta enfocada en salud llega a la señal abierta
- “Orderique Sí va a salir” vuelve con su cuarta temporada y la cobertura del Mundial 2026
- Imágenes captan a Marisel Linares reunida con Adrián Villar tras atropellar a deportista Lizeth Marzano
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.