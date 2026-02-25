Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Familia de Valentino demandará a Janet Barboza por declaraciones en “América hoy”. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

El conflicto mediático que involucra al tiktoker Valentino sumó un nuevo episodio este martes, luego de que su madre anunciara que iniciará acciones legales contra Janet Barboza por declaraciones emitidas en televisión nacional, en las que lo calificó como “agresor de mujeres”.

