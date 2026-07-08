El cantante puertorriqueño Maelo Ruiz sigue celebrando sus 40 años de carrera artística con una gira que incluye diversas presentaciones en el Perú. Como parte de esta celebración, el salsero será uno de los protagonistas del Salsa Lima Fest, evento que se realizará este sábado 11 de julio en el Estadio San Marcos y que reunirá a reconocidos artistas del género.

El intérprete llegó al país el último fin de semana para cumplir con una serie de compromisos musicales en distintas ciudades. Su reciente presentación en Lima, que agotó todas las localidades, confirmó el gran respaldo que mantiene entre el público peruano, que continúa acompañándolo en cada una de sus actuaciones.

Durante el festival, Maelo Ruiz interpretará algunos de los temas más representativos de su repertorio, entre ellos Te va a doler, Regálame una noche, Si supieras, He vuelto por ti, Este amor y Por favor señora, canciones que se han convertido en clásicos para los amantes de la salsa.

El festival reunirá en el Estadio San Marcos a reconocidas figuras internacionales de la salsa.

El espectáculo también contará con la participación de figuras como La India, Óscar D’León, Víctor Manuelle, Tito Nieves, Tony Vega y David Pabón, quienes compartirán escenario en una jornada dedicada a los grandes éxitos del género.

En el marco de esta celebración, el artista expresó su gratitud por el respaldo recibido a lo largo de cuatro décadas de carrera. “Gracias a Dios, a mi familia y a todas las personas que han formado parte de este camino. Juntos hemos construido una historia que permanecerá en el tiempo gracias al amor y la pasión por la música”, señaló.

La gira de aniversario, organizada por la productora 4JEvents, continuará el próximo 18 de julio con una presentación en Trujillo, donde Maelo Ruiz seguirá compartiendo con el público peruano este importante momento de su trayectoria.