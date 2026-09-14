Mafer Neyra sorprendió a sus invitados al revelar, durante sus votos matrimoniales, que conoció a su ahora esposo Ernesto Cabieses cuando ambos tenían apenas 12 años. (Foto: Instagram / @maferneyra)
Mafer Neyra sorprendió a sus invitados al revelar, durante sus votos matrimoniales, que conoció a su ahora esposo Ernesto Cabieses cuando ambos tenían apenas 12 años. (Foto: Instagram / @maferneyra)
Por Redacción EC

Mafer Neyra y Ernesto Cabieses protagonizaron un emotivo momento durante su boda. La influencer sorprendió a sus invitados al revelar, durante sus votos matrimoniales, que conoció a su ahora esposo cuando ambos tenían apenas 12 años y que desde aquel entonces él permaneció en sus pensamientos.

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