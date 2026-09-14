Mafer Neyra y Ernesto Cabieses protagonizaron un emotivo momento durante su boda. La influencer sorprendió a sus invitados al revelar, durante sus votos matrimoniales, que conoció a su ahora esposo cuando ambos tenían apenas 12 años y que desde aquel entonces él permaneció en sus pensamientos.

La pareja contrajo matrimonio civil el pasado sábado 12 de septiembre, luego de más de cinco años de relación. Rodeados de familiares y amigos cercanos, Mafer y Ernesto celebraron el inicio de una nueva etapa después de una historia que, según contó la novia, comenzó cuando eran niños.

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Al tomar la palabra durante la ceremonia, Neyra recordó que sus familias tenían casas en Canarias, lugar donde ambos se conocieron. “Qué suerte el día en que nuestros papás decidieron tener casas en Canarias, porque como todos aquí deben saber, fue ahí en donde nos conocimos cuando éramos unos niños”, expresó.

Mafer Neyra revela al leer sus votos que conoció a su esposo Ernesto Cabieses a los 12 años y desde ese entonces nunca salió de sus pensamientos. (Foto: Instagram / @maferneyra)

Luego llegó una de las frases que más llamó la atención de sus votos. “¿Quién diría que desde los 12 años conocería al amor de mi vida y futuro esposo? Y realmente no me extraña, porque desde que te vi por primera vez no saliste más de mis pensamientos”, manifestó emocionada frente a sus invitados.

Mafer también recordó la primera impresión que Ernesto causó en sus padres. Según contó, ellos siempre destacaron que era un niño educado y respetuoso. Incluso, mencionó la forma en que saludaba a los adultos cuando era pequeño y cómo esa característica se mantuvo con los años.

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La influencer aprovechó sus votos para agradecer a sus suegros por la educación que le dieron a Ernesto. “Tengo que agradecerles a mis suegros por tener a mi lado a un hombre tan respetuoso y educado”, expresó durante la ceremonia.

Mafer Neyra y Ernesto Cabieses se comprometieron en 2025. (Foto: Instagram / @maferneyra)

El matrimonio llegó después de que Cabieses le pidiera la mano a Mafer en agosto de 2025, durante un viaje a Indonesia. Desde entonces, la pareja compartió algunos detalles de sus preparativos hasta llegar al esperado día de su boda.