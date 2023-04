El pasado 31 de marzo, Magaly Medina cumplió 60 años y su esposo Alfredo Zambrano decidió sorprenderla con un viaje a Europa, por lo que la conductora aprovechó sus redes sociales para compartir su alegría, aunque opacada por la muerte de su padre, con sus seguidores.

Medina fue bastante clara al afirmar que no tiene ganas de celebrar su cumpleaños, ya que extraña mucho a su padre, debido a que el pasado 22 de marzo Luis Medina del Carpio falleció debido a problemas de salud.

Magaly Medina cumple 60 años en medio del dolor por la partida de su padre. (Foto: Instagram)

“Agradezco cada uno de los días que me permitieron llegar a esta maravillosa edad. No sería quien soy sin cada uno de los errores, caídas, frustraciones, desengaños y sufrimientos que la vida puso en mi camino. Feliz cumpleaños a mí, aunque ganas de celebrar no tengo, pues mi corazón aún está de duelo”, escribió.

MARIA PIA COPELLO SALUDA A MAGALY POR SU CUMPLEAÑOS

La conductora de Mande quien mande usó sus redes sociales para dedicarle un gracioso mensaje a su amiga, con motivo de sus 60 años.

MÁS INFORMACIÓN: Magaly niega volver a ser amiga de Jessica Newton

“Feliz vida Magaly Medina. Llegaron tus 60 y estás más regia que nunca. ¡Que vengan muchos años más de risas y amistad!”, se lee en el post donde aparecen ambas bailando.