Luego que Celia Rodríguez Taboada saliera al frente para defender la versión de su hija Melissa Paredes respecto al fin de su matrimonio con Rodrigo Cuba, Magaly Medina empezó su programa de espectáculos, este 25 de mayo, criticando las declaraciones de la progenitora de la actriz.

“Yo entiendo bien que las mamás y los papás quieren defender a sus hijos, pero otra cosa es que nos convirtamos en ‘alcahuetones’ de nuestros hijos, no tenemos por qué taparle conductas que van contra las buenas costumbres”, señaló la conductora al inicio de “Magaly TV: La Firme”.

Fiel a su estilo, Magaly Medina continuó arremetiendo contra la madre de la actriz por caer en serias contradicciones respecto al fin del matrimonio de su hija, y sobre el inicio de la relación con Anthony Aranda.

“La señora está cegada, a veces hay gente que con tal de ocultar una gran verdad mienten de una forma descarada. No le creo absolutamente nada de lo que haya dicho, no le creo a su hija tampoco. No le creo, ha caído en una serie de contradicciones porque ni siquiera ha sabido mantener su mentira”, criticó.

Rodrigo González también criticó a Celia Rodríguez

El popular ‘Peluchín’ también lanzó fuertes calificativos contra la mamá de Melissa Paredes tras considerar que sus declaraciones en el programa “América Hoy” terminaron por hundir a la modelo.

En la reciente edición del programa “Amor y Fuego”, el popular ‘Peluchín’ tildó de alcahueta a Celia Rodríguez por asegurar que conocía del romance de su hija con Anthony Aranda antes del ‘ampay’.

“Eso que usted dijo que es cómplice, amiga o confidente de su hija, en mi pueblo le llamamos de otra forma, eso se llama ser alcahueta. ¿Por qué a su hija, que le encanta exponer todo, no saca sus pruebas?”, cuestionó el conductor de espectáculos.