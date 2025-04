“Magaly TV, la firme” presentó un informe que puso al descubierto la infidelidad de Piero Quispe con la modelo Olenka Mejía, quienes fueron captados encontrándose en un hotel cerca del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Ahora, tras la polémica suscitada, la presentadora Magaly Medina defendió la veracidad de su trabajo.

Pese a que las imágenes han generado un gran impacto, en redes sociales cuestionan la veracidad del informe de “Magaly TV, la firme” y señalan que Olenka Mejía habría ‘sembrado’ al volante de la selección.

Al respecto, Magaly Medina se pronunció y aseguró que aquellas personas que defienden el comportamiento de Piero Quispe son aquellas que tratan de justificar su infidelidad a su novia Cielo Berríos, con quien tiene una hija de pocos meses.

“Yo creo que a nadie lo siembran. En un país machista siempre se justifica la infidelidad. La mujer es la que tiene la culpa, no es así. En la conversación (el audio), él es quien propone verse, es él quien le da el hotel donde se va a quedar, es él quien le dice te espero en el cuarto. Que ella haya filtrado los audios o no los haya filtrado, eso es problema de ella, pero eso no justifica la infidelidad”, dijo Magaly Medina a Infobae.

Ampay Piero Quispe y Olenka Mejía. Foto: composición EC/captura 'Magaly TV, la firme'

“Tú (Quispe) fuiste el que cerebralmente, sabiendo que eras casado, le faltaste el respeto a tu familia. Acá no hay sembrado. La mujer te puede proponer, te puede insinuar, te puede coquetear, pero eres tú el que decide. Es tu opción el ser infiel. Nadie te fuerza con una pistola a serle infiel a tu esposa. Nadie. Entonces hay que partir desde ese punto de vista. No justifiquemos ni normalicemos la infidelidad. Y los infieles a veces se encuentran con este tipo de mujeres que tienen la misma escala de valores que ellos”, añadió.

Asimismo, Magaly Medina resaltó que su ‘ampay’ no fue armado ya que Olenka Mejía llegó hasta la comisaría para denunciar amenazas de parte de Piero Quispe, a quien señaló como su pareja y dio fe que su relación no fue solo un encuentro casual.