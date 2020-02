La conductora Magaly Medina habló sobre la diligencia de Rodrigo González ‘Peluchín’ en la comisaría de Monterrico y dijo sentirse “harta” de que las mujeres utilicen las lágrimas como chantaje emocional y se refirió específicamente a los casos de Susana Umbert, Cathy Sáenz y Karen Schwarz, de quien aclaró que no es su amiga.

En el último programa de “Magaly TV: la firme”, la presentadora señaló que en redes sociales le recordaron su presunta amistad con la conductora de “Mujeres al mando”; sin embargo, Medina decidió aclarar este punto.

“Ahora me preguntaban en un vivo que hice en Instagram, pero si tú eras amiga de Karen Schwarz (...) yo no era amiga de ella, trabajábamos juntas, éramos compañeras de trabajo, había una relación cordial. Hemos ido a comer juntas, a mí me invitaron, como su compañera de canal, me invitaron a su matrimonio en República Dominicana fui”, contó la periodista sobre su relación con Karen Schwarz.

Magaly Mrdina fue invitada a la boda de Karen Schwarz. (Foto: Archivo)

“No es que éramos íntimas (...) Además, si así lo fuéramos, si yo veo que algo está mal en una amiga mía que está en televisión lo digo porque tengo que ser imparcial no porque es mi amigo no lo voy a tocar, no, es que hay que decirlo”, añadió la conductora de televisión.

Asimismo, acotó que Jessica Newton es más cercana a su familia que Schwarz, pero de la misma manera se han alejado por una “discrepancia de opiniones”.

“Con Jessica Newton he tenido una discrepancia de opiniones hace unos meses atrás, y ella es incluso más cercana a mí y a mi familia que Karen Schwarz, sin embargo, nos hemos alejado un tiempo porque estas cosas crean distancias, pero es la labor que tengo que hacer”, precisó Magaly Medina.