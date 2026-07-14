Una nueva polémica vuelve a rodear a Magaly Medina. Esta vez, su reportero Gianfranco Pérez fue denunciado por la modelo Marjorie Stephanie Fuenzalida García, conocida como Pamela Chang, por presuntos delitos de acoso sexual, chantaje, hostigamiento y difamación.

En declaraciones para "Amor y Fuego", Chang detalló que el comunicador la presionaba con insistencia para que iniciara conversaciones con futbolistas como Reimond Manco y Pedro Aquino, y así generar situaciones comprometedoras (ampays) para luego difundirlas en televisión.

Pamela Chang es la modelo que denuncia al reportero de Magaly Medina | Foto: Amor y Fuego (Captura de YouTube)

Sin embargo, las exigencias de Pérez habrían trascendido lo laboral. De acuerdo con Pamela, el reportero la acosaba para mantener relaciones sexuales, un hecho que presuntamente se concretó bajo amenazas de revelar información sensible sobre su menor hijo.

“Vengo a denunciar a Gianfranco Pérez Cruz por el tema de acoso, en primera instancia. Pero esto se va a agrandar, por supuesto que sí, por hostigamiento, por maltrato psicológico”, declaró la víctima.

Según su testimonio, el periodista la amedrentó justificando el chantaje bajo el pretexto de “cobrarle un favor” por haber omitido información delicada en una nota periodística previa.

Denuncia contra Gianfranco Pérez

El descargo de Gianfranco Pérez

Ante las acusaciones, Pérez anunció su salida de "Magaly TV, La Firme" mediante sus redes sociales. En su pronunciamiento, desvinculó completamente a Medina de los hechos, asegurando que ella no estaba al tanto de la situación.

“Me disculpo por mis acciones y acepto las consecuencias. Pasé un límite que el programa ni la conductora pasan ; defraude la confianza que me dio Magaly al formar parte del programa número uno de espectáculos”, expresó.

Pese a las disculpas, Pérez aseguró que iniciará acciones legales correspondientes, argumentando que las acusaciones más graves en su contra son falsas y difamatorias.

Comunicado de Gianfranco Pérez

Un historial de denuncias

Esta no es la primera vez que el reportero se ve envuelto en problemas legales. En 2024, fue denunciado por la modelo Gabriela Serpa, luego de afirmar en su desaparecido podcast que poseía imágenes íntimas y conversaciones privadas de ella con su expareja, Gonzalo Méndez.

Aquel episodio provocó que Serpa se retirara del set afectada y entre lágrimas. Posteriormente, la modelo lo denunció penalmente, solicitando una millonaria reparación civil y logrando una medida judicial que prohíbe al periodista acercarse o mencionarla públicamente.

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