El comunicador negó involucrar a su exjefa, Magaly Medina, en las acusaciones que señalan la supuesta creación de ‘ampays’ | Foto: Archivo GEC / Composición EC
El comunicador negó involucrar a su exjefa, Magaly Medina, en las acusaciones que señalan la supuesta creación de ‘ampays’ | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Una nueva polémica vuelve a rodear a Magaly Medina. Esta vez, su reportero Gianfranco Pérez fue denunciado por la modelo Marjorie Stephanie Fuenzalida García, conocida como Pamela Chang, por presuntos delitos de acoso sexual, chantaje, hostigamiento y difamación.

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