En medio de sus intercambios públicos con Jefferson Farfán, Magaly Medina denunció que viene recibiendo amenazas contra su vida. Según detalló en sus redes sociales, la conductora de “Magaly TV, la firme” ha dejado constancia de las intimidaciones que advierten un presunto atentado en su contra.

Mediante una publicación en sus historias de Instagram, Magaly Medina informó que ha denunciado las “violentas amenazas” en su contra ante la División de Extorsión de la Policía Nacional del Perú.

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“Ante las violentas amenazas que venimos recibiendo por parte de un grupo delincuencial que advierten de un atentado contra mi vida, la de mi abogado y su familia por orden, aseguran, de Jefferson Farfán (exponiendo además información sensible como datos personales, placas y direcciones), he tomado la iniciativa de denunciar ante la División de Extorsión de la Policía Nacional, Fiscalía de la Nación e INPE con el fin de dejar constancia de lo que viene ocurriendo”, informó Magaly Medina en su publicación.

Magaly Medina advierte que ha recibido amenazas en medio de su lio mediático con Jefferson Farfán. (Foto: Instagram / @magalymedinav) / JHERSSON

Según la conductora del programa “Magaly TV, la firme”, ha recibido diversas amenazas contra su vida luego que Jefferson Farfán iniciara cuestionamientos en su contra por presuntas irregularidades en el cumplimiento de su servicio comunitario.

Cabe recordar que la popular ‘Urraca’ ya había advertido esta situación en su programa, donde informó que denunciaría las amenazas que ha recibido. Según dijo, los mensajes incluyen amenazas “con plomo” y comentarios de “muerte”.

“Mañana voy a notariar los mensajes en mis celulares, donde en nombre de él me amenazan con plomo, me amenazan de muerte. Lo voy a notariar mañana para presentarlo al Juzgado”, precisó.

Magaly Medina rechaza acusaciones sobre su servicio comunitario y responde a Jefferson Farfán. (Foto: Redes sociales)

Como se recuerda, Magaly Medina y Jefferson Farfán han protagonizado una serie de intercambios públicos en los últimos días, luego que la ‘Foquita’ cuestionara presuntas irregularidades por el cumplimiento del servicio comunitario de la conductora de televisión.

Por su parte, el exfutbolista de Alianza Lima anunció en redes sociales que expondría pruebas del caso de Magaly Medina, aunque todavía no hay mayores detalles al respecto.