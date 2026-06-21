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Magaly Medina advierte que ha recibido amenazas en medio de su lio mediático con Jefferson Farfán. (Foto: TikTok - @magalymedinav / Captura de YouTube -SATÉLITE+)
Magaly Medina advierte que ha recibido amenazas en medio de su lio mediático con Jefferson Farfán. (Foto: TikTok - @magalymedinav / Captura de YouTube -SATÉLITE+)
Por Redacción EC

En medio de sus intercambios públicos con Jefferson Farfán, Magaly Medina denunció que viene recibiendo amenazas contra su vida. Según detalló en sus redes sociales, la conductora de “Magaly TV, la firme” ha dejado constancia de las intimidaciones que advierten un presunto atentado en su contra.

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