La tensión entre Magaly Medina y Rodrigo González ‘Peluchín’ suma un nuevo capítulo. Y es que, la conductora de televisión afirmó que Carlos González, hermano mayor del presentador de “Amor y Fuego”, la buscó para ofrecerle una entrevista en su programa con el objetivo de atacarlo.

En declaraciones para el espacio digital ‘Malvinas Espectáculos’, explicó que declinó la propuesta para no perjudicar a González, a pesar del evidente distanciamiento y los cruces mediáticos que han tenido tras el fin de su amistad.

“¿Tú crees que yo sentaría al hermano que me pidió sentarse para destruirlo? ¿Tú crees que yo lo hice? No lo hice ni lo haré jamás, porque yo sé que eso le dolería mucho, le afectaría... pero no se lo voy a hacer” , sentenció Medina.

El quiebre entre ambos conductores se profundizó recientemente tras las críticas de González hacia las opiniones de Medina sobre el asesinato de la comunicadora Susy Aponte, conocida como la ‘China Polo’.

En respuesta, Medina tildó al presentador de “segundón” y dejó en claro que no se quedará callada ante sus arremetidas, marcando distancia en la forma en que cada uno gestiona sus discrepancias en pantalla.

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¿Por qué Rodrigo González tuvo un enfrentamiento con su hermano mayor?

Las disputas en el entorno familiar de Rodrigo González no son nuevas. Se remontan a varios años atrás, cuando su hermano Carlos lo acusó de haberse apropiado presuntamente de la herencia y los negocios dejados por su padre tras su fallecimiento en 2013.

En aquel momento, el hermano mayor denunció ante los medios falta de transparencia en el manejo patrimonial: “Ningún año se han dignado a mandarme ni los cierres ni los balances de ninguna de las empresas”, sostuvo.

Rodrigo González Peluchín y su hermano mayor | Foto mejorada con IA

Por su parte, el conductor de Willax TV rechazó las acusaciones en una entrevista con Beto Ortiz, defendiendo la postura de su madre y la suya.

“Jamás, pese a que despotrica contra nosotros, nos quedaremos con un sol que le corresponda”, afirmó entonces, explicando que el conflicto estalló cuando la familia se negó a vender el patrimonio tras la muerte del patriarca.

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