La conductora de ATV reveló una inesperada propuesta sobre su examigo y aseguró que, pese a sus diferencias, hay un límite que no cruzará | Foto: Archivo EC / Composición EC
La conductora de ATV reveló una inesperada propuesta sobre su examigo y aseguró que, pese a sus diferencias, hay un límite que no cruzará | Foto: Archivo EC / Composición EC
Por Redacción EC

La tensión entre Magaly Medina y Rodrigo González ‘Peluchín’ suma un nuevo capítulo. Y es que, la conductora de televisión afirmó que Carlos González, hermano mayor del presentador de “Amor y Fuego”, la buscó para ofrecerle una entrevista en su programa con el objetivo de atacarlo.

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