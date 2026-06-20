Magaly Medina reveló en su programa que la modelo brasileña Carol Reali, conocida como Cachaza, “tiene cinco meses de embarazo” de su primer hijo con el actor André Bankoff, tras el anuncio que la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ hizo este viernes 19 de junio en sus redes sociales.

Durante la emisión de ‘Magaly TV La Firme’, Medina se mostró contenta por la situación de la ‘influencer’ de 35 años y su pareja de 44, quienes se comprometieron en setiembre de 2025.

“Esa es una buena noticia. Luego de que esperara que su expareja se comprometiera, le diera el anillo, ella está embarazada de su pareja”, dijo en alusión a Rafael Cardozo, adelantando adelantó que, según sus fuentes, Reali y Bankoff llegarán pronto al altar.

Por su parte, la creadora de contenido anunció la noticia mediante un video en su cuenta de Instagram, donde mostró el avance de su embarazo junto a Bankoff, con quien mantiene una relación de más de tres años.

“Todavía no sabemos quién eres, pero ya transformaste nuestras vidas para siempre. Gracias por esta inmensa bendición. Ahora nuestro corazón late por tres”, escribió Reali, confirmando que por el momento desconoce el sexo del bebé.

El anuncio generó felicitaciones de figuras del espectáculo como Natalie Vértiz, Patricio Parodi y Alejandra Baigorria. Sin embargo, usuarios en redes sociales escribieron a Cardozo, expareja de la modelo por casi diez años, para comentarle que “el amor de su vida iba a ser mamá”, ante lo cual reaccionó con un “Me gusta”.

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