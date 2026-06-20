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La conductora celebró el embarazo de la exintegrante de 'Esto es Guerra', revelando el supuesto tiempo de su gestación | Foto: Archivo GEC / Instagram (Captura) / Composición EC
La conductora celebró el embarazo de la exintegrante de 'Esto es Guerra', revelando el supuesto tiempo de su gestación | Foto: Archivo GEC / Instagram (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Magaly Medina reveló en su programa que la modelo brasileña Carol Reali, conocida como Cachaza, “tiene cinco meses de embarazo” de su primer hijo con el actor André Bankoff, tras el anuncio que la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ hizo este viernes 19 de junio en sus redes sociales.

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