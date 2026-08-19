Magaly Medina aseguró que no tendría inconvenientes en acudir ante el Ministerio Público y responder las preguntas que correspondan en caso de recibir una citación. La conductora se pronunció sobre esta posibilidad durante la edición del 18 de agosto de ‘Magaly TV, La Firme’.

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La periodista afirmó que respondería de manera “honesta y frontal” ante cualquier autoridad que la convoque y sostuvo que no tiene nada que ocultar.

“Y si a mí me citan, voy y respondo con las preguntas que me hagan, respondo de manera honesta y frontal, porque a mí rebúsquenme, rebúsquenme, no tengo nada que esconder” , manifestó Medina durante su programa.

La conductora también hizo referencia a su trayectoria en la televisión peruana y señaló que el próximo año cumplirá 30 años de carrera. Según indicó, durante este tiempo ha afrontado diferentes situaciones vinculadas con su trabajo.

“Si a mí me cita el Ministerio Público, el alcalde de turno, el juez de turno. Treinta años cumplo en televisión el próximo año. ¿Y qué?” , expresó.

Medina también mencionó la posibilidad de haber terminado en prisión a raíz de alguna de las controversias que ha protagonizado durante su trayectoria televisiva.

“¿No iba a parar con mis huesos hasta la cárcel? Algo que tú seguramente te mueres de un día en prisión. Yo no me he muerto, soy una sobreviviente, acá estoy” , sostuvo.

La conductora reiteró que no teme ser investigada ni responder ante las autoridades en caso de ser convocada.

“Acá estoy y tengo todo limpio, no tengo nada que esconder” , afirmó Medina.

El pronunciamiento se produjo luego de que se planteara la posibilidad de que la periodista pudiera ser convocada como testigo por el Ministerio Público. Ante ello, la conductora respondió que, de recibir una citación, acudirá y contestará las preguntas que le sean formuladas.

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