Magaly Medina asegura que no teme ser citada por el Ministerio Público. (Foto: Captura de YT / Magaly TV: La Firme)
Magaly Medina asegura que no teme ser citada por el Ministerio Público. (Foto: Captura de YT / Magaly TV: La Firme)
Por Redacción EC

Magaly Medina aseguró que no tendría inconvenientes en acudir ante el Ministerio Público y responder las preguntas que correspondan en caso de recibir una citación. La conductora se pronunció sobre esta posibilidad durante la edición del 18 de agosto de ‘Magaly TV, La Firme’.

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