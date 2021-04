Magaly Medina agradece a sus fans y amigos por sus muestras de apoyo tras anunciar que se divorcia

Magaly Medina celebró su cumpleaños número 58 este miércoles 31 de marzo y se presentó en la conducción de “Magaly TV: La Firme”. La presentadora utilizó los últimos minutos de su espacio televisivo para agradecer a sus seguidores y amigos por sus muestras de apoyo tras anunciar que se separará del abogado Alfredo Zambrano.

“En estos últimos minutos del programa en que me despido y he pasado mi cumpleaños con ustedes compartiendo lo que más felicidad me ha dado en la vida (su programa y sus seguidores). Creo que este año tengo mucho que celebrar y mucho que agradecer, pero sobre todo quiero agradecer las muestras de cariño de todos ustedes”, expresó Medina.

Además, Magaly tuvo palabras de gratitud para sus amistades por acompañarla en esta nueva etapa de su vida.

“Quiero agradecer a mis amigos porque en estas circunstancias por las que estoy atravesando, las que les conté ayer, me he dado cuenta que tengo amigos que me quieren mucho, a los que yo quiero, respeto y aprecio mucho que estén a mi lado”, dijo la presentadora.

“Gracias a mi familia y a este gran equipo que se ha portado a la altura de las circunstancias. Así que despido mi nueva vuelta al sol con un salud”, finalizó.

Magaly Medina sorprendió a todos sus seguidores en la noche del martes 30 de marzo al anunciar en su programa que decidió divorciarse del abogado Alfredo Zambrano.

“Yo quiero hacer una comunicación en todo personal, esta es una decisión que ha sido bastante pensada con mucho detenimiento. He decidido separarme de mi esposo y terminar mi matrimonio”, reveló la conductora en “Magaly TV: La Firme”.

Magaly Medina anuncia el fin de su matrimonio con Alfredo Zambrano | Video: ATV

