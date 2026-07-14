El encuentro entre Magaly Medina y Ethel Pozo, hija de su conocida rival mediática Gisela Valcárcel, se transmitirá este martes a partir de las 9:45 p. m. | Foto: Magaly TV, la firme (captura) / Archivo GEC / Composición EC
El encuentro entre Magaly Medina y Ethel Pozo, hija de su conocida rival mediática Gisela Valcárcel, se transmitirá este martes a partir de las 9:45 p. m. | Foto: Magaly TV, la firme (captura) / Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Este martes 14 de julio, Magaly Medina recibirá en su programa, ‘Magaly TV, la Firme’, a Ethel Pozo, hija de su histórica rival mediática Gisela Valcárcel, en el primer encuentro en vivo entre ambas tras años de críticas y polémicas.

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