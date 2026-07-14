Este martes 14 de julio, Magaly Medina recibirá en su programa, ‘Magaly TV, la Firme’, a Ethel Pozo, hija de su histórica rival mediática Gisela Valcárcel, en el primer encuentro en vivo entre ambas tras años de críticas y polémicas.

Según explicó Magaly, este encuentro se da luego de que Pozo culminara su vínculo laboral con América TV y Panamericana TV, además del respaldo que le brindó tras su salida de ‘América Hoy’, donde nacieron discrepancias con sus excompañeros Janet Barboza y Edson Dávila.

“Ahora ella está libre y viene mañana (martes) a nuestro programa. La tendremos acá en vivo y en directo, nada que grabado”, dijo Magaly.

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Por su parte, Pozo explicó en una entrevista previa para el podcast "Sin más que decir" que las cláusulas de exclusividad de su anterior casa televisora (especialmente América) le impedían asistir a espacios de la competencia.

“Todos estos años no he ido y muchas veces me hubiera gustado sentarme con ella, porque siempre he dicho: ‘Quizás habla de esa forma porque no me conoce’. No he podido hacerlo porque, cuando tienes contrato con América, no puedes. Ahora estoy libre”, dijo.

En tanto, a pesar de la expectativa y el acercamiento, Medina aclaró a los televidentes que no suavizará su postura crítica durante la conversación matizando que su estilo frontal se mantendrá vigente.

“Conmigo nunca hay que fiarse. Un día puedo venir muy linda, amorosa y buena; pero al día siguiente soy una bruja sin remedio. Está en mi naturaleza”, aseveró la conductora entre risas.

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