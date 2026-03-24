Magaly Medina anuncia nuevas imágenes reveladoras de la polémica fiesta en Argentina, que involucra a Said Palao, Mario Irivarren, Patricio Parodi y “Francho” Sierralta. El adelanto difundido en su programa “Magaly TV, la firme” advierte que podría cambiar el rumbo de la historia de alguno de ellos.

El adelanto se da a una semana de haberse difundido imágenes que mostraban a los chicos reality en un fiesta en yate con varias mujeres en Argentina, denominado ‘Operación Argentina’.

Magaly Medina no dio más detalles, pero si mencionó a Alejandra Baigorria para que este atenta a su programa.

“Estén atentos, atenta, Alejandra, para que luego no digas que la gente te hizo tomar una decisión. Acá no somos ni psicólogos ni terapeutas, somos personas que hemos vivido un poquito más que ella, que en algún momento no nos hemos querido. Uno puede ser exitoso en los negocios, pero tenemos partes que no hemos sanado y queremos salvar a cada idio... que se presenta en tu camino; ese no es nuestro destino. Ojalá lo de mañana te abra los ojos mejor”, dijo Magaly.

Magaly Medina anuncia nuevas imágenes reveladoras del polémico en Argentina. (Foto: Captura de YouTube)

Asimismo, la conductora de televisión lanzó una advertencia directa sobre el material que emitirá y que “pondrá de cabeza a los protagonistas”, lo que ha incrementado el suspenso en torno a lo que realmente ocurrió durante el viaje a Argentina. Además, fiel a su estilo, no decidió revelar las imágenes de manera inmediata.

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“Como somos supersticiosos, el ampay no lo pasamos un lunes, sino un martes y por eso, esta información no se la vamos a dar hoy, sino mañana, a una semana de la celebración del ‘Operativo Argentina’”, comentó Magaly.

Cabe recordar que las polémicas imágenes no solo mostraron una salida en yate, sino también reuniones posteriores en alojamientos privados, lo que incrementó la polémica y dejó abierta la posibilidad de que existan más videos o detalles aún no difundidos.