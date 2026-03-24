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Magaly Medina adelantó que su programa “Magaly TV, la firme” difundirá información que “pondrá de cabeza” a los protagonistas del ampay en Argentina. (Foto: Captura de YouTube)
Magaly Medina adelantó que su programa “Magaly TV, la firme” difundirá información que “pondrá de cabeza” a los protagonistas del ampay en Argentina. (Foto: Captura de YouTube)
Por Redacción EC

Magaly Medina anuncia nuevas imágenes reveladoras de la polémica fiesta en Argentina, que involucra a Said Palao, Mario Irivarren, Patricio Parodi y “Francho” Sierralta. El adelanto difundido en su programa “Magaly TV, la firme” advierte que podría cambiar el rumbo de la historia de alguno de ellos.

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