Magaly Medina, hace unos días, anunció muy feliz que su perrita Chanel será mamá y hoy, en la tarde compartió con sus seguidores que ya nacieron sus ‘bebés’, como ella los llama.

A través de su cuenta en Instagram, el mes pasado compartió un video con sus dos perros en el que cuenta que será abuela.

“¡VOY A SER ABUELA! Mi Chanel va a ser mamá, les cuento todo en este video. ¡¡¡Acepto todos los consejos y tips!!!”, se lee en la descripción.

Y ahora, con otro video, pero en el que se le ve a Chanel acostada y recién operada junto a sus tres cachorros. Magaly, como toda ‘abuela’ chocha, los mostró y agradeció los buenos deseos de sus seguidores.

“¡Nacieron mis bebés! Mi Chanel ya es mamá y ya está con sus cachorritos. Gracias por todos sus buenos deseos”.

mira aquí el video Magaly Medina es sorprendida por su mascota

Magaly Medina critica a productor de “América hoy” por vestuario de Ethel Pozo

La conductora de “Magaly TV: la firme” no dudó en hablar sobre el vestuario que usó Ethel Pozo durante la emisión del 1 de mayo en “América hoy”. En el programa del canal 4, la hija de Gisela Valcárcel, Janet Barboza, Christian Domínguez y Edson Dávila aparecieron en pijama y con pantuflas, el cual fue muy criticado por Medina.

“Para qué la exponen al ridículo público (...) Después no quieren que critiquemos, pero cómo te apareces así (...) si vas a salir en televisión, deberías tener un poco más de respeto”, señaló.

Magaly Medina asegura que no tiene nada contra Ethel Pozo

En una entrevista con El Comercio, Ethel Pozo se refirió a Magaly Medina y mostró su respeto hacia ella por su trayectoria.

“La verdad es que no le hago daño a nadie y no le deseo el mal a ella. (…) Me parece que es la mejor periodista de espectáculos que tenemos. Sería incapaz de hablar mal de ella porque sé que es madre e hija, como yo”, manifestó.

Magaly Medina no se quedó callada ante comentarios que señalaban que solo criticaba a Ethel Pozo.

“Nada de lo que yo hago es personal. No lo tomen como tal. No son parte de mis afectos. Ethel y todas las personas a las que yo critico, de las que me burlo y río no son parte de mi círculo más cercano”, dijo.

“Esto es trabajo, ellos son gente desconocida. Yo veo su actuación frente a cámaras como personajes públicos que son”, explicó.