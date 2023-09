La presentadora de televisión Magaly Medina mostró su apoyo a Rodrigo González, quien fue absuelto por el Poder Judicial del juicio que la modelo Karen Schwarz le interpuso tras haberla llamado “mosca muerta”.

Durante un segmento de su programa Magaly TV la Firme, la comunicadora evidenció su apoyo hacia González, indicando que le pone contenta por el fallo positivo que recibió el popular Peluchín.

“Al margen de cualquier diferencia televisiva con Rodrigo González, mi solidaridad con él y me alegro mucho de que haya sido absuelto de la demanda que Karen Schwarz [...]. Hemos pasado una pandemia y la gente no aprendió nada, siguen con rencores absurdos cuando esto simplemente se trata de unir y venir del trabajo televisivo”, comentó.

¿Qué opina Magaly Medina acerca del juicio que Karen Schwarz le puso a Rodrigo González?

Por otro lado, la presentadora criticó la acción legal que Karen Schwarz tomó en contra de González, señalando que los personajes de la televisión deben tener poca sensibilidad y que su demanda le pareció una “tontería”, ya que el término “mosca muerta” es una frase típica del argot popular.

“Le hizo un juicio por llamarla ‘mosca muerta’ y no le hizo solo uno, le hizo no sé cuantos, hasta le puso medidas restrictivas, quería que le pongan por acoso, violencia a la mujer. Cuando todos que estamos en el mundo de la televisión no debemos tener ese tipo de sensibilidades”, agregó.

¿Qué dijo Rodrigo González tras haber ganado juicio que le interpuso Karen Schwarz?

Por su parte el presentador de Amor y fuego dijo sin filtro que la modelo habría sido desenmascarada por el Poder Judicial, quien no la favoreció con la sentencia.

“Aquí la han evidenciado, a ella y a quienes pretendieron quizá por ahí entrar [...] quizá por ahí victimizarse. Esperemos que este sea, por fin, el capítulo final”, finalizó.