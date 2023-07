Durante el programa “Magaly TV, la Firme”, su conductora, Magaly Medina se mostró disgustada en vivo ante la decisión que tuvo Greissy Ortega de no usar los boletos de avión con destino a Perú que le ayudó a conseguir por medio de donaciones.

“Tú piensas que acá en el Perú todos nos chupamos el dedo. A mí me agarras de tonta solo una vez, pero mírame bien Greissy Ortega: a mí no me vuelves a manipular y yo no te vuelvo a creer. De nosotros ayuda no vas a tener. Anda búscate a otros tontos que te paguen el pasaje”, dijo Medina.

Greissy Ortega indicó que tenía miedo a ser deportada en Perú

Greissy Ortega indicó que el motivo principal por el que no vino a Perú era su miedo a ser deportada nuevamente, ante ello, Magaly dijo que su producción había previsto esa situación.

“Nosotros no vamos a exponer a nadie que estamos trayendo con 3 criaturas a que detengan en Migraciones. […] Antes de nosotros comprarle los pasajes, lo primero que hicimos fue averiguar si tenía algún problema con el ingreso al país, se lo dijimos, que no tiene problemas”, agregó la comunicadora.

¿Por qué Greissy Ortega había solicitado apoyo?

Como se recuerda, Greissy Ortega había solicitado apoyo económico para regresar a Perú, eso tras indicar que sufría violencia familiar y abandono por parte de su actual pareja en Estados Unidos, Ítalo Villaseca.

Sin embargo, luego de que la producción de Magaly TV, la Firme haya conseguido los pasajes de retorno al Perú, Ortega decidió no regresar, perdiendo así los boletos, por lo que Magaly no dudó en ser tajante con el hecho.

“Quiero avisarte que esos pasajes ya los perdiste. Ella estaba intentando de que se los volvieran a dar, pero ya hablamos con el empresario, que ha perdido un montón de plata y eso no será posible”, sentenció Medina en su programa.