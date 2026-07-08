La disputa pública entre Magaly Medina y Jefferson Farfán sumó un nuevo episodio luego de que el exseleccionado nacional difundiera un reportaje en el que cuestionó el cumplimiento del servicio comunitario impuesto a la conductora. En respuesta, la periodista dedicó la parte final de su programa del lunes 7 de julio para rechazar el contenido del informe y responder directamente a las acusaciones.

Al iniciar su descargo, Medina cuestionó el trabajo realizado por Farfán y se refirió a la nueva faceta que, según dijo, busca desarrollar el exfutbolista. “Vamos con este reportaje que hemos preparado sobre el gran descubrimiento de Farfán, porque ahora Farfán, después de que ya no es nadie en el mundo del fútbol, pues ahora resulta que quiere convertirse en un urraco” , expresó.

Magaly Medina cuestiona reportaje de Jefferson Farfán. (Foto: Captura de YT/Magaly TV: La Firme)

La conductora sostuvo que el seguimiento realizado por el exdelantero a su servicio comunitario evidencia, desde su perspectiva, una fijación hacia su persona. “ Yo creo, y eso es lo que yo pienso, que él está obsesionado conmigo, porque es la única forma en que viene viendo cómo hago mi servicio comunitario , si lo hago, si no lo hago, si le pago un sol, si le pago dos soles, si le pago cincuenta mil, veinte mil. Viene todo el tiempo”, manifestó.

Magaly Medina cumple servicio comunitario en parroquia de Surco. (Foto: Captura de YT/Jefferson Farfán)

Asimismo, Medina se refirió al proceso judicial que mantiene con Farfán y señaló que se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia. En ese contexto, se preguntó cuál será la motivación del exfutbolista cuando dicho proceso concluya. “Yo digo, el día que este juicio termine de efectivo... porque ya está en la ejecución de sentencia, cuando este juicio termine finalmente, ¿cuál va a ser su motivación para levantarse y para acostarse? Porque no la va a tener ”, afirmó.

Durante su intervención, la periodista también mencionó a la actual pareja del exfutbolista, Xiomy Kanashiro, y sostuvo que no comprendería una actitud similar en una relación sentimental. “Yo me sentiría mal siendo enamorada de un hombre así, que está obsesionado con hacerle la vida imposible a otra mujer” , indicó.

Finalmente, Medina sostuvo que el conflicto entre ambos ha sobrepasado el ámbito judicial y calificó el comportamiento del exseleccionado como una actitud excesiva. Además, recordó que Farfán había manifestado en anteriores oportunidades que prefería mantenerse alejado de la exposición mediática, aunque consideró que sus acciones recientes contradicen esas declaraciones.

“Él que decía: ‘Ay, no, yo no soy mediático, no quiero, yo solo hablo de fútbol’. Bueno, no sabe hablar, pero le encanta parecer el centro de atención ”, concluyó.