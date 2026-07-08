Magaly Medina responde a Jefferson Farfán y asegura que el exfutbolista está “obsesionado” con ella. (Foto: Captura de YT/Magaly TV: La Firme)
Magaly Medina responde a Jefferson Farfán y asegura que el exfutbolista está “obsesionado” con ella. (Foto: Captura de YT/Magaly TV: La Firme)
Por Redacción EC

La disputa pública entre Magaly Medina y Jefferson Farfán sumó un nuevo episodio luego de que el exseleccionado nacional difundiera un reportaje en el que cuestionó el cumplimiento del servicio comunitario impuesto a la conductora. En respuesta, la periodista dedicó la parte final de su programa del lunes 7 de julio para rechazar el contenido del informe y responder directamente a las acusaciones.

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