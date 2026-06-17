Magaly Medina intensificó su enfrentamiento público con Jefferson Farfán y extendió sus críticas hacia Laura Spoya y Mario Irivarren, conductores del pódcast ‘La Manada Galáctica’, quienes respaldaron al exfutbolista en la controversia relacionada con el cumplimiento del servicio comunitario impuesto a la periodista.

La nueva disputa surge luego de que Farfán denunciara ante el Poder Judicial un presunto incumplimiento de la sanción que Medina debe cumplir tras perder un proceso judicial iniciado por el exseleccionado nacional, quien obtuvo una reparación civil de S/300.000.

En ese contexto, Laura Spoya y Mario Irivarren cuestionaron públicamente a la conductora por reclamar respeto a su privacidad, argumentando que durante años exigió a diversas figuras públicas exponerse al escrutinio mediático.

Durante la más reciente edición de “Magaly TV: La Firme”, la periodista respondió con dureza a ambos conductores, a quienes vinculó con la posición de Farfán debido a que forman parte de Satélite+, plataforma de streaming perteneciente al exfutbolista.

“ Los chupes de Farfán han salido a defenderlo. Laura Spoya es chupe de Farfán porque pertenece a su equipo, le paga. Spoya e Irivarren son chupes de Farfán. Hay que sacarnos esa mentalidad de endiosar a la gente. Hay gente que se endiosa, que cree que lo que ha ganado en la vida lo pone por encima del bien y el mal”, manifestó.

Medina también respondió directamente a los comentarios de la exreina de belleza, quien consideró contradictoria su postura respecto a la privacidad.

“ ¿Quién le escribió el guion a esta pobrecita que confundió todo? Una roca total. ¿Gisela es su guionista? Pero si su jefe no sabe ni hablar cuatro palabras. ¿Le pondrán telepronte? Esta chiquita no entiende nada. Le falta. Es miss, pues, no nos ha demostrado hasta ahora tener un poco de criterio”, señaló.

La conductora aclaró que sus cuestionamientos no estaban relacionados con su condición de personaje público, sino con la difusión de información sobre el servicio comunitario que cumple por mandato judicial.

“ He dicho privacía del servicio comunitario que está dictado por un juzgado de ejecución. Cumplimiento de la ley. Privacía de eso. Pero no he dicho: ‘Respeten mi privacía como figura pública’. Oye, voy a cumplir 30 años en la televisión. Jamás me he quejado de eso. Nunca”, sostuvo.

Más adelante, Medina recordó el proceso judicial que afrontó en 2008 con el exfutbolista Paolo Guerrero, episodio que la llevó a prisión y que, según afirmó, muchos consideraron el final de su carrera. La conductora comparó aquel momento con la situación actual y aseguró que nuevamente logrará superar la controversia.

“ Muchos ‘princesos’ del año 2008, cuando a mí me meten a la cárcel, no sabes cómo bailaron. Hicieron fiestas. Pensaron que era mi fin. Y yo sobreviví. Ahora igual. Ni siquiera me han enterrado viva, pero ya están celebrando todos estos mediocres”, expresó.

Finalmente, la periodista ironizó sobre el papel que ha asumido Jefferson Farfán en este caso y cuestionó las investigaciones realizadas en torno a su servicio comunitario.

“ Ahora Farfán es el rey del ampay. Ahora le voy a nombrar jefe de investigadores. Va a ser el jefe de mis paparazzis. Ven acá si quieres y te damos unas cuantas lecciones”, comentó.

Las declaraciones de Medina se producen en medio de una creciente disputa mediática con Farfán, quien busca que las autoridades revisen el cumplimiento de la sanción judicial impuesta a la conductora.