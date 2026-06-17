Resumen

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Magaly Medina eleva enfrentamiento con Jefferson Farfán y dispara contra figuras de su canal de streaming. (Foto: Redes sociales)
Magaly Medina eleva enfrentamiento con Jefferson Farfán y dispara contra figuras de su canal de streaming. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

Magaly Medina intensificó su enfrentamiento público con Jefferson Farfán y extendió sus críticas hacia Laura Spoya y Mario Irivarren, conductores del pódcast ‘La Manada Galáctica’, quienes respaldaron al exfutbolista en la controversia relacionada con el cumplimiento del servicio comunitario impuesto a la periodista.

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