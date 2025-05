La polémica se encendió una vez más en la televisión peruana luego de que Magaly Medina utilizara su tribuna en Magaly TV La Firme para lanzar fuertes críticas contra Paco Bazán, quien recientemente salió en defensa de Jefferson Farfán y Christian Cueva tras sus polémicas declaraciones en el podcast Enfocados. Para Medina, el cambio de postura del conductor de El Deportivo no pasó desapercibido y lo calificó de oportunista.

“El único ahijado reconocido, pero de verdad, últimamente yo lo desconozco”, señaló Magaly con ironía, haciendo referencia a la cercanía que en algún momento mantuvo con Bazán. Según la conductora, el exfutbolista estaría intentando ganarse un lugar en el podcast de Farfán.

“Ahora, resulta que Paco Bazán se regala con moño, papel de regalo y todo para que lo inviten al podcast de Farfán, al podcast que aquí llamaba ‘Encuernados’. Al hombre que llamaba gato toro y se burlaba todas las noches de él en su programa, ahora prácticamente le pone alfombra y se arrastra por ella para ser invitado , porque de otra manera no entiendo cómo ahora defiende posiciones tan machistas”, disparó sin filtros.

El motivo de la crítica de Medina surgió a raíz de los comentarios de Jefferson Farfán, quien en el podcast Enfocados afirmó que hay mujeres que “no tienen brillo”, lo que muchos interpretaron como una alusión a Pamela López, la expareja de Christian Cueva. Farfán añadió la polémica frase: “¡No te puedes meter con cualquier pisa paja!” , lo que generó gran rechazo por parte de Magaly.

Como se recuerda, Paco Bazán decidió defender a Farfán en su espacio televisivo, afirmando que no cree que los comentarios hayan sido dirigidos específicamente hacia Pamela López. “Yo creo que él está hablando en general, no de Pamela López, la madre de sus hijos. Me parece que está hablando de una generalidad. Él dice que para amar a una mujer hay que admirarla, sino no hay brillo”, manifestó Bazán.

Asimismo, se refirió a la situación de Christian Cueva con sus hijos: “Lo que sí es que no logro entender por qué Christian Cueva no puede ver a sus hijo s. No creo que él no quiera verlos”, expresó, intentando darle un enfoque más humano a la situación del futbolista.

Pese a sus aclaraciones, la respuesta de Magaly fue tajante: “Este tipo de cambios de actitud solo confirman que algunos se mueven por intereses, sin importar lo que haya pasado antes” , subrayó.