Magaly Medina respondió a Jefferson Farfán luego de que el exfutbolista acudiera al Poder Judicial para denunciar presuntas irregularidades en el cumplimiento del servicio comunitario que realiza la conductora como parte de una sentencia judicial. La periodista rechazó las acusaciones y cuestionó también la cobertura realizada por el programa “Amor y fuego”.

Durante la emisión de su espacio televisivo del lunes 15 de junio, Medina expresó su indignación por la difusión de imágenes vinculadas a su caso y criticó a Rodrigo González por dar cabida a los cuestionamientos planteados por el exjugador de la selección peruana.

La controversia se originó después de que Farfán mostrara ante las cámaras de diversos programas de espectáculos la sentencia impuesta a la conductora y solicitara que se verifique si está cumpliendo adecuadamente con las labores comunitarias ordenadas por la justicia.

En ese contexto, Medina se refirió a las imágenes emitidas por Willax Televisión, en las que se observa a un reportero de “Amor y fuego” realizando labores de limpieza en la vía pública. Según señaló, dicho informe buscaba ridiculizarla.

“ Pobrecitos, son mandados por sus jefes, que también son movidos por la venganza, por la rabia, por la cólera y por el odio. Gente que definitivamente no les caigo simpática. Nunca volverán a ser mis amigos”, manifestó en referencia al equipo del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

La conductora también cuestionó lo que calificó como una actitud complaciente hacia los reclamos del exfutbolista.

“Ese nivel de odio y de servilismo al jugador Farfán realmente me sigue asombrando. Este reportero barriendo las calles es como quisiera verme el conductor de ese programa, y es como quisiera verme Farfán. Tendrían que leer un poco más cómo es el servicio comunitario”, afirmó.

Asimismo, Medina sostuvo que la difusión de información relacionada con el lugar donde cumple su servicio comunitario podría vulnerar derechos fundamentales.

“ Lo hacen con la intención de acosar y estigmatizar a una persona. Y eso está violando mi derecho a la intimidad y mi derecho a los datos personales. Eso está penado”, expresó.

Las declaraciones de la periodista se producen en medio de una nueva disputa pública con Jefferson Farfán, quien ha solicitado que las autoridades revisen el cumplimiento de la sanción impuesta a la conductora.