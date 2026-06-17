Resumen

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Magaly Medina responde a denuncia de Jefferson Farfán y acusa vulneración de su privacidad. (Foto: Redes sociales)
Magaly Medina responde a denuncia de Jefferson Farfán y acusa vulneración de su privacidad. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

Magaly Medina respondió a Jefferson Farfán luego de que el exfutbolista acudiera al Poder Judicial para denunciar presuntas irregularidades en el cumplimiento del servicio comunitario que realiza la conductora como parte de una sentencia judicial. La periodista rechazó las acusaciones y cuestionó también la cobertura realizada por el programa “Amor y fuego”.

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