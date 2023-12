La polémica se trasladó a los conductores de televisión Magaly Medina y Samuel Suárez, creador de la plataforma “Instarándula” en rede sociales que actualmente presenta un programa en Panamericana Televisión.

Todo empezó luego de que Magaly Medina cuestionara al exreportero por supuestamente defender a Lady Guillén tras la entrevista que realizó al boxeador Jonathan Maicelo, acusado de violencia contra su expareja, Samantha Batallanos.

Durante un espacio de su programa en ATV, Medina se refirió primero a Guillén y dejó a Suárez para el final, alegando no conocerlo a él o su trayectoria profesional en medios de comunicación.

La Urraca cuestionó también en Suárez que supuestamente se atribuyó el respaldo mediático a Lady Guillén, cuando ella fue víctima de agresiones por parte de su exnovio Ronny García.

“Es un chiquito que ha venido a la televisión de no sé dónde, creo que ha surgido porque tiene una página en TikTok, en Instagram y la gente, muy buena gente, le envía todos los videos”, dijo Magaly.

Luego de eso, Medina se dirigió a Guillén y le recordó que su equipo periodístico le brindó apoyo en sus denuncias contra García.

“Este chiquito (Samuel Suárez) no estaba cuando te vimos golpeada, no estaba, porque no te voy a recordar que uno de mis reporteros era muy vinculado a ti”, añadió la comunicadora.

La respuesta de Samuel Suárez





Los fanáticos de Samuel Suárez no dudaron en compartirle las declaraciones de Magaly, por lo que este utilizó su red social para responder ante las críticas, aclarando que no se sintió ofendido por la Urraca.

“Para comenzar, no me he sentido ofendido. Creo que realmente no sabe quién soy, el trabajo que realizo... creo que tampoco tendría que saber porque no soy un personaje de la farándula y su tema es farándula”, indicó.

No obstante, hizo una precisión respecto al supuesto apoyo brindado a Guillén durante sus denuncias por agresión y tras haber entrevistado a Maicelo.

“Yo sí estuve ahí, sí trabajaba en medios en esa época, cuando ocurrió lo de Lady, yo también le hice notas. Yo nunca dije que fui el primero, Magaly fue la primera, ellos comenzaron con la investigación, lo que yo dije fue que todos la apoyaron, nunca quise decir otra cosa”, explicó.

Luego de eso, dio la razón a Medina y agregó: “Creo que entre todos sumamos para que Lady saliera de ese infierno en el que vivió”.