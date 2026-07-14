Magaly Medina reveló que las amenazas de muerte en su contra continúan a pesar de haber presentado denuncias ante la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía y otras instancias competentes. La conductora de espectáculos se mostró preocupada por la persistencia de los mensajes intimidatorios que viene recibiendo desde hace varias semanas.

Durante la última edición de su programa “Magaly TV, la firme”, Magaly Medina indicó que los responsables no han cesado con los amedrentamientos, pese a que decidió exponer públicamente el caso. Según comentó, la situación ha generado inquietud tanto para ella como para las personas de su entorno más cercano.

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La conductora de televisión recordó que anteriormente hizo públicas varias capturas de mensajes en los que desconocidos advertían sobre posibles atentados contra su vida. En algunos de estos textos también se mencionaba a su abogado y a familiares, elevando la gravedad de las amenazas.

Magaly Medina reveló que, pese a sus denuncias ante las autoridades, sigue recibiendo amenazas. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

“Después han vuelto al ataque, ya no usan su nombre; pero me amenazan con balazos, con matar a mi abogado, a sus hijas, a mi productor”, contó la popular ‘Urraca’ en la reciente edición de su programa, donde anteriormente compartió los mensajes que recibía.

La conductora señaló que no está dispuesta a vivir con miedo y remarcó que los ciudadanos no deberían sentirse dominados por la delincuencia. En ese sentido, exhortó a las autoridades a continuar con las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el origen de los mensajes.

El caso se hizo público a finales de junio, cuando Magaly Medina denunció que recibía mensajes donde se le advertía que sería atacada si no cumplía determinadas exigencias. Tras esto, la conductora formalizó la denuncia ante la División de Extorsiones de la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía de la Nación y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Además, indicó que procedió a recopilar y certificar el contenido recibido para entregarlo como evidencia.

Magaly Medina expuso mensajes extorsivos que recibió en medio de su polémica con Jefferson Farfán. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

En la reciente edición de “Magaly TV, la firme”, Magaly Medina también se refirió al ataque a balazos que sufrió el bus de la orquesta Las Estrellas de la Cumbia, en el distrito de Los Olivos. Este atentado dejó a tres personas heridas, el conductor del vehículo y dos músicos.