Magaly Medina reveló que, pese a sus denuncias ante las autoridades, sigue recibiendo amenazas. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")
Magaly Medina reveló que, pese a sus denuncias ante las autoridades, sigue recibiendo amenazas. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

Magaly Medina reveló que las amenazas de muerte en su contra continúan a pesar de haber presentado denuncias ante la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía y otras instancias competentes. La conductora de espectáculos se mostró preocupada por la persistencia de los mensajes intimidatorios que viene recibiendo desde hace varias semanas.

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