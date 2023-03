Magaly Medina sabe perfectamente que, pese a las grandes diferencias que tienen, ella y Gisela Valcárcel son de las conductoras con más trayectoria televisiva. Sin embargo, resaltó que jamás entablaría una amistad con la presentadora de El Gran Show.

En la entrevista que le concedió a Verónica Linares, la popular ‘Urraca’ aceptó que junto a su enemiga son las “dinosaurios de la televisión”.

“Ella no sería mi tipo de amiga y yo el de ella. Siento que no, yo la ahogaría”, dijo Magaly Medina entre risas para el programa que la periodista tiene en su canal de YouTube, donde a inicios de este año también tuvo como invitada a la popular ‘Señito’. “No la tolero, su disfuerzo no lo tolero”, precisó.

Hasta el momento, ambas figuras televisivas parecen haber regresado a tomar silencio sobre la otra, que de vez en cuando se rompe cuando el momento para la crítica surge.

“Creo que ahora nos ignoramos mutuamente... cada una en lo suyo”, sostuvo Magaly. Pero agregó: “Somos las enemigas más históricas de la televisión”.

Sin embargo, que Magaly Medina se sienta en las antípodas de Gisela Valcárcel no le quitó reconocer su trayectoria.

“Tratando de ser un poco justa con ambas, creo que no ha surgido una figura tan grande como ella y como yo en los últimos años (...) Somos personas icónicas en la televisión... acá las dos estamos en el mismo nivel, las dos hemos sobrevivido y somos las dinosaurios de la televisión, como quieran llamarlo”, explicó.